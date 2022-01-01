|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Home
|Mark Kilian & Paul Hepker
|2:13
|2
|Al Insan (with Bill Laswell)
|Maghrebika
|4:57
|3
|Journal
|Mark Kilian & Paul Hepker
|5:36
|4
|You Need a Lawyer
|Mark Kilian & Paul Hepker
|2:36
|5
|A Week Ago
|Mark Kilian & Paul Hepker
|3:18
|6
|L'amaar
|MC Rai
|3:59
|7
|Ghost Plane
|Mark Kilian & Paul Hepker
|1:03
|8
|Rendition for Strings
|Mark Kilian & Paul Hepker
|2:38
|9
|No Show
|Mark Kilian & Paul Hepker
|1:30
|10
|Interpol
|Mark Kilian & Paul Hepker
|2:25
|11
|N'Dare
|Alpha YaYa Diallo
|5:25
|12
|Hospital
|Mark Kilian & Paul Hepker
|1:34
|13
|Black Site
|Mark Kilian & Paul Hepker
|1:44
|14
|Judgment Day
|Mark Kilian & Paul Hepker
|2:47
|15
|Aakli Fiha
|Cheb Tarik
|3:57
|16
|Kidnap
|Mark Kilian & Paul Hepker
|1:20
|17
|Roundabout
|Mark Kilian & Paul Hepker
|3:16
|18
|Ferry
|Mark Kilian & Paul Hepker
|1:10
|19
|Walking Tall
|Marcel Khalife
|3:04
|20
|Rendition for Piano
|Mark Kilian & Paul Hepker
|1:45