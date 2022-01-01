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Киноафиша Фильмы Версия Музыка из фильма «Версия» (2007)
Rendition Версия 2007 / США / ЮАР
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Музыка из фильма «Версия» (2007)

Вся информация о фильме
Rendition (Original Motion Picture Soundtrack)
Rendition (Original Motion Picture Soundtrack) 20 композиций. Mark Kilian & Paul Hepker, Maghrebika, MC Rai, Alpha YaYa Diallo, Cheb Tarik, Marcel Khalife
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Home Mark Kilian & Paul Hepker 2:13
2 Al Insan (with Bill Laswell) Maghrebika 4:57
3 Journal Mark Kilian & Paul Hepker 5:36
4 You Need a Lawyer Mark Kilian & Paul Hepker 2:36
5 A Week Ago Mark Kilian & Paul Hepker 3:18
6 L'amaar MC Rai 3:59
7 Ghost Plane Mark Kilian & Paul Hepker 1:03
8 Rendition for Strings Mark Kilian & Paul Hepker 2:38
9 No Show Mark Kilian & Paul Hepker 1:30
10 Interpol Mark Kilian & Paul Hepker 2:25
11 N'Dare Alpha YaYa Diallo 5:25
12 Hospital Mark Kilian & Paul Hepker 1:34
13 Black Site Mark Kilian & Paul Hepker 1:44
14 Judgment Day Mark Kilian & Paul Hepker 2:47
15 Aakli Fiha Cheb Tarik 3:57
16 Kidnap Mark Kilian & Paul Hepker 1:20
17 Roundabout Mark Kilian & Paul Hepker 3:16
18 Ferry Mark Kilian & Paul Hepker 1:10
19 Walking Tall Marcel Khalife 3:04
20 Rendition for Piano Mark Kilian & Paul Hepker 1:45
Доступен список песен из фильма «Версия» (2007) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Версия» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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