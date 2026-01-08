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Постер фильма Могильный ритуал. Зло вернулось
6.2
Могильный ритуал. Зло вернулось - Тизер
Киноафиша Фильмы Могильный ритуал. Зло вернулось
6.2

Могильный ритуал. Зло вернулось

, 2026
Sengkolo: Petaka Satu Suro
Индонезия / ужасы / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Могильный ритуал. Зло вернулось
6.2
Пойду 0
Не пойду 0
Могильный ритуал. Зло вернулось - Тизер
Могильный ритуал. Зло вернулось  Тизер

О фильме

Жизнь Рахаю рушится из-за серии мистических несчастий. Потеряв мужа и сына, она боится новой встречи с нечистью. Шаманка, к которой Рахаю обращается за помощью, проводит магический ритуал, и дочка выживает. Но в чем заключается ритуал, выясняется только спустя семь лет. Мать платит за жизнь дочери жуткую цену — оказывается, Рахаю теперь управляет демон, которому нужно приносить кровавые жертвы в течение шести пятниц. Но самое страшное испытание ждет несчастную мать в зловещую ночь Суро.

В ролях

Aulia Sarah
Rahayu
Agla Artalidia
Marni
Cindy Nirmala
Ratih
Димас Адитья
Димас Адитья
Cipto
Sharon Jovian
Utari
Diaz Ardiawan
Yudi
Febry Rency Setiawan
Jaka
Yenezkiel Fabian Gumilar
Lisa Raminten
Septiadi Wibowo
Ence Bagus
Nasrul (Hansip)
Bhurhanudin Baharsyah
Режиссер Deni Saputra
Сценарист Rebecca M. Bath, Алим Судио, Raakhee Punjabi, Maruska Bath
Композитор Fajar Ahadi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индонезия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 8 января 2026
Дата выхода
22 января 2026 Индонезия 17+
6 августа 2026 Казахстан 18+
26 марта 2026 Малайзия
Производство MVP Pictures, Folago Pictures
Другие названия
Sengkolo: Petaka Satu Suro, Sengkolo: The Catastrophe of One Suro

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb

Трейлеры фильма

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Могильный ритуал. Зло вернулось - Тизер
Могильный ритуал. Зло вернулось Тизер
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