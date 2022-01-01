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Версия
Версия, 2007: актеры и роли
Rendition
Версия
2007 / США / ЮАР
7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Версия, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гэвин Худ
Gavin Hood
В ролях
Джейк Джилленхол
Jake Gyllenhaal
Риз Уизерспун
Reese Witherspoon
Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Алан Аркин
Alan Arkin
Боб Гантон
Bob Gunton
Омар Метвалли
Omar Metwally
Симон Абкарян
Simon Abkarian
Уэнди Филлипс
Wendy Phillips
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
Арамис Найт
Aramis Knight
Рози Малек-Йонан
Дэвид Фабрицио
David Fabrizio
Кристиан Мартин
Christian Martyn
Энн Бетанкур
Anne Betancourt
Стив Том
Steve Tom
Роберт Клотуорти
Robert Clotworthy
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