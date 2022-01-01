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Киноафиша Фильмы Версия Версия, 2007: актеры и роли
Rendition Версия 2007 / США / ЮАР
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Версия, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гэвин Худ Гэвин Худ Gavin Hood
В ролях
Джейк Джилленхол Джейк Джилленхол Jake Gyllenhaal Риз Уизерспун Риз Уизерспун Reese Witherspoon Питер Сарсгаард Питер Сарсгаард Peter Sarsgaard Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Алан Аркин Алан Аркин Alan Arkin Боб Гантон Боб Гантон Bob Gunton Омар Метвалли Omar Metwally Симон Абкарян Симон Абкарян Simon Abkarian Уэнди Филлипс Wendy Phillips Дж.К. Симмонс Дж.К. Симмонс J.K. Simmons Арамис Найт Aramis Knight Рози Малек-Йонан Дэвид Фабрицио David Fabrizio Кристиан Мартин Christian Martyn Энн Бетанкур Anne Betancourt Стив Том Steve Tom Роберт Клотуорти Robert Clotworthy Моа Хоуас
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