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Юлия Икс Юлия Икс
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Julia X

Юлия Икс, 2011

2011 / США
4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Молодая женщина по имени Юлия собирается в бар на свидание вслепую с мужчиной, с которым она познакомилась по интернету. Посреди разговора она решает оставить его и идет на парковку, но тот лишает ее сознания, заталкивает в багажник и везет к себе домой. Там незнакомец клеймит ее бедро буквой X. С этого момента дальнейшая жизнь Юлии превращается в кошмарное кровавое путешествие, в котором перестает быть понятно, кто из героев является хищником, а кто – жертвой. Но какие цели преследует незнакомец, и что за темные тайны хранит сама Юлия? 

  • Сыгравший Незнакомца американский актер Кевин Сорбо, известный как исполнитель роли Геракла, описал фильм как «извращенную историю любви». 
  • Фильм снимался в Луизиане с использованием настоящих 3D-технологий вместо методов компьютерной пост-конверсии фильма в 3D на постпродакшене. Это первый независимый 3D-фильм, снятый таким образом не в Голливуде.
  • Примерно на середине финальных титров появляется короткая дополнительная сцена. 
  • После того, как Джулия дает Незнакомцу ключ, и он освобождается , когда он входит в следующую комнату, и она атакует его молотком, нанося удар ему в спину, под его майкой отчетливо видна линия шланга от кровяного насоса. 

Опасный серийный маньяк орудует в одном из районов города. Он похищает своих жертв, долго мучает и потом расправляется с ними. Тоже произошло и с нашей героиней по имени Юлия. Однако вскоре мы узнаем, что она на самом деле лишь приманка для маньяка.

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 24 сентября 2011
Возраст 18+
Режиссер
П.Дж. Петтьетте
В ролях
Джоэль Мур
Джоэль Мур
Алисия Ли Уиллис
Кевин Сорбо
Валери Эзлинн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Юлия Икс 2 постера
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Юлия Икс
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