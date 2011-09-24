Юлия Икс, 2011

Молодая женщина по имени Юлия собирается в бар на свидание вслепую с мужчиной, с которым она познакомилась по интернету. Посреди разговора она решает оставить его и идет на парковку, но тот лишает ее сознания, заталкивает в багажник и везет к себе домой. Там незнакомец клеймит ее бедро буквой X. С этого момента дальнейшая жизнь Юлии превращается в кошмарное кровавое путешествие, в котором перестает быть понятно, кто из героев является хищником, а кто – жертвой. Но какие цели преследует незнакомец, и что за темные тайны хранит сама Юлия?