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Миранда Эдвардс
Miranda Edwards
Киноафиша
Персоны
Миранда Эдвардс
Миранда Эдвардс
Miranda Edwards
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.2
Семейная юрфирма
(2021)
6.6
Сверхъестественная академия
(2022)
6.4
Парковка
(2007)
Фильмография Миранда Эдвардс
Голубые небеса
драма, детектив
2026, Канада
6.3
Прежде чем твой отец найдет нас
Before Your Father Finds Us
драма
2025, США
5.8
Убийца учительницы йоги: История Кейтлин Армстронг
Yoga Teacher Killer: The Kaitlin Armstrong Story
криминал, драма
2024, США / Канада
5.7
Амиш Стад: История Эли Уивер
Amish Stud: The Eli Weaver Story
криминал, драма
2023, США / Канада
5.8
Вампир Реджинальд
драма, комедия
2022, США
6.6
Сверхъестественная академия
фэнтези
2022, США
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3.7
Детектив Найт: Мерзавец
Detective Knight: Rogue
боевик, триллер
2022, США
5
Детектив Найт: Искупление
Detective Knight: Redemption
боевик, триллер
2022, США
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