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Писатели свободы Писатели свободы
Киноафиша Фильмы Писатели свободы Писатели свободы, 2007: актеры и роли
Freedom Writers Писатели свободы 2007 / США / Германия
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Писатели свободы, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард ЛаГравенезе Richard LaGravenese
В ролях
Хилари Суонк Хилари Суонк Hilary Swank Патрик Дэмпси Скотт Гленн Скотт Гленн Scott Glenn Имелда Стонтон Имелда Стонтон Imelda Staunton Эприл Эрнандес Марио Кристин Эррера Kristin Herrera Джеклин Нган Серджио Монталво Джейсон Финн Jason Finn
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