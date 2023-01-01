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Пять препятствий
Киноафиша Фильмы Пять препятствий Пять препятствий, 2003: актеры и роли
The Five Obstructions Пять препятствий 2003 / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Пять препятствий, 2003: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Йорген Лет Jørgen Leth Ларс фон Триер Ларс фон Триер Lars von Trier
В ролях
Клаус Ниссен Claus Nissen Майкен Альгрен Нильсен Йорген Лет Jørgen Leth Ларс фон Триер Ларс фон Триер Lars von Trier Даниэль Эрнандес Родригес Жаклин Ареналь Вивиан Роса Патрик Бошо Патрик Бошо Patrick Bauchau Александра Вандернот Alexandra Vandernoot
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