О культовом порнофильме 80-х годов "Глубокая глотка" /Deep Throat/ (1972).

История превращения 25 тысяч долларов в 600 миллионов. История объявления войны свободе и вседозволенности. Когда покупка билета становится революционным актом.

Спустя 30 лет после появления "Глубокой глотки" компания "Imagine Entertainment" в сотрудничестве с HBO Documentary Films предлагает вниманию зрителей документальную ленту "В глубокой глотке". Создатели картины пытаются исследовать причины феноменального успеха малобюджетной порноленты и влияние, которое она оказала на киноиндустрию."Глубокая глотка" – легендарный порнофильм 1972 года, поставленный Джерардом Дамиано с Линдой Лавлэйс в главной роли. Картина имела колоссальный успех.

"Глубокая глотка" стала второй порнографической картиной после "За зеленой дверью", прокат которой был разрешен в США. В соответствии с системой присвоения рейтингов, учрежденной в 1968 году, картине был присвоена категория "Х". Картина прокатилась по кинотеатрам США, инициировав краткий период увлечения порно, когда в некоторых кругах считалось особенным шиком посетить просмотр порнофильма. Уже в 1973 году картина вышла на видео.

Фильм продюсировал Луис "Буче" Параино, одолживший большую часть денег у своего отца и дяди, членов мафиозной семьи Коломбо. Стоимость производства составила 22 тысячи долларов. Кассовые сборы картины делают ее, вероятно, одним из самых успешных в истории кино, но, к сожалению, точные данные до сих пор недоступны.Продолжительность фильма составляла один час. "Глубокая глотка" была сделана с изрядной долей юмора, так, например, сцены оргазма сопровождаются в ней звоном колоколов. В основу сюжета положена история сексуально неудовлетворенной женщины, которая обнаруживает, что клитор располагается у нее в горле. Сделав неожиданное открытие, она начинает совершенствовать свои умения в области орального секса, используя разных мужчин.