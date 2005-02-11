Оповещения от Киноафиши
Постер фильма В глубокой глотке
Киноафиша Фильмы В глубокой глотке

В глубокой глотке

Inside Deep Throat 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О культовом порнофильме 80-х годов "Глубокая глотка" /Deep Throat/ (1972).

История превращения 25 тысяч долларов в 600 миллионов. История объявления войны свободе и вседозволенности. Когда покупка билета становится революционным актом.

Спустя 30 лет после появления "Глубокой глотки" компания "Imagine Entertainment" в сотрудничестве с HBO Documentary Films предлагает вниманию зрителей документальную ленту "В глубокой глотке". Создатели картины пытаются исследовать причины феноменального успеха малобюджетной порноленты и влияние, которое она оказала на киноиндустрию."Глубокая глотка" – легендарный порнофильм 1972 года, поставленный Джерардом Дамиано с Линдой Лавлэйс в главной роли. Картина имела колоссальный успех.

"Глубокая глотка" стала второй порнографической картиной после "За зеленой дверью", прокат которой был разрешен в США. В соответствии с системой присвоения рейтингов, учрежденной в 1968 году, картине был присвоена категория "Х". Картина прокатилась по кинотеатрам США, инициировав краткий период увлечения порно, когда в некоторых кругах считалось особенным шиком посетить просмотр порнофильма. Уже в 1973 году картина вышла на видео.

Фильм продюсировал Луис "Буче" Параино, одолживший большую часть денег у своего отца и дяди, членов мафиозной семьи Коломбо. Стоимость производства составила 22 тысячи долларов. Кассовые сборы картины делают ее, вероятно, одним из самых успешных в истории кино, но, к сожалению, точные данные до сих пор недоступны.Продолжительность фильма составляла один час. "Глубокая глотка" была сделана с изрядной долей юмора, так, например, сцены оргазма сопровождаются в ней звоном колоколов. В основу сюжета положена история сексуально неудовлетворенной женщины, которая обнаруживает, что клитор располагается у нее в горле. Сделав неожиданное открытие, она начинает совершенствовать свои умения в области орального секса, используя разных мужчин.

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 11 февраля 2005
Дата выхода
18 мая 2005 Россия Централ Партнершип
18 мая 2005 Беларусь
10 июня 2005 Великобритания
11 августа 2005 Германия
27 мая 2005 Италия
18 мая 2005 Казахстан
11 февраля 2005 США
18 мая 2005 Украина
14 октября 2005 Финляндия
12 января 2006 Южная Корея 18
MPAA NC-17
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $709 832
Производство Imagine Entertainment, HBO Documentary Films, World of Wonder Productions
Другие названия
Inside Deep Throat, Dentro de Garganta Funda, Dentro de Garganta profunda, Dziļās rīkles iekšpusē, Głęboko w gardle, Inside Gola profonda, Mély torok mélyén, Por Dentro do Garganta Profunda, Μέσα στο βαθύ λαρύγγι, В *Дълбоко гърло*, В глубокой глотке, インサイド・ディープ・スロート, 深入深喉, 深喉揭密
Режиссер
Фентон Бэйли
Рэнди Барбато
В ролях
Джерард Дамиано
Эрика Йонг
Линда Лавлэйс
Норман Мэйлер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Herself - Linda's Sister [про Чака Трейнора] Я проклинаю день, когда она встретила Чака Трейнора. К сожалению, он умер раньше, чем я успел его убить. Ему повезло.
