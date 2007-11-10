Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Награды
Норман Мэйлер
Norman Mailer
Киноафиша
Персоны
Норман Мэйлер
Норман Мэйлер
Norman Mailer
Дата рождения
31 января 1923
Возраст
84 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
10 ноября 2007
Место рождения
Лонг-Бранч, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Как ожидать с Норманом Майлером
(2024)
6.8
The New York Review of Books: Спор длиною в полвека
(2014)
6.5
Кремастер 2
(1999)
Фильмография Норман Мэйлер
7.6
Как ожидать с Норманом Майлером
HOW TO COME ALIVE with Norman Mailer
документальный
2024, США
6.8
The New York Review of Books: Спор длиною в полвека
The New York Review of Books: A 50 Year Argument
документальный
2014, США
6.3
В глубокой глотке
Inside Deep Throat
документальный
2005, США
6.5
Кремастер 2
Cremaster 2
драма
1999, США
Показать еще
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить