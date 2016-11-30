Рокко, 2016

Французский документальный фильм в формате исповеди рассказывает о жизни культового порноактера Рокко Сиффреди. Для индустрии адалт-контента его личность – как Майк Тайсон для бокса или Шумахер для гонок. Кинолента изображает его психологический портрет, освещает двойную жизнь и объясняет, как будни прилежного семьянина сочетаются со столь экстремальной работой. Зрителю предоставляется возможность понаблюдать за тем, как Рокко планирует съемки последнего фильма, где собирается предстать перед публикой распятым на кресте.