Рокко, 2016

Французский документальный фильм в формате исповеди рассказывает о жизни культового порноактера Рокко Сиффреди. Для индустрии адалт-контента его личность – как Майк Тайсон для бокса или Шумахер для гонок. Кинолента изображает его психологический портрет, освещает двойную жизнь и объясняет, как будни прилежного семьянина сочетаются со столь экстремальной работой. Зрителю предоставляется возможность понаблюдать за тем, как Рокко планирует съемки последнего фильма, где собирается предстать перед публикой распятым на кресте.
Рокко Сиффреди для порнографии — это как Майк Тайсон для бокса или Мик Джаггер для рок-н-ролла — живая легенда. Мать хотела, чтобы он стал священником, но он стал исполнителем самого откровенного жанра, посвятив свою жизнь только одному Богу — богу желания.