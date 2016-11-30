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Рокко Рокко
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Rocco

Рокко, 2016

2016 / Франция
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Французский документальный фильм в формате исповеди рассказывает о жизни культового порноактера Рокко Сиффреди. Для индустрии адалт-контента его личность – как Майк Тайсон для бокса или Шумахер для гонок. Кинолента изображает его психологический портрет, освещает двойную жизнь и объясняет, как будни прилежного семьянина сочетаются со столь экстремальной работой. Зрителю предоставляется возможность понаблюдать за тем, как Рокко планирует съемки последнего фильма, где собирается предстать перед публикой распятым на кресте.

  • Сиффреди всю жизнь страдает из-за искренней веры в Богу и невозможности отказаться от одержимости сексом.
  • В 2004 году Рокко пытался навсегда покинуть порно-индустрию и объявил о конце своей карьеры, но продержался только пять лет и в 2009 вернулся к съемкам.
  • Критики положительно оценили документальный фильм, назвав его материалом не для слабонервных. Нина Роте отметила, что Рокко – антигерой с фаустовской историй.
  • Настоящее имя актера – Рокко Тан. Псевдоним он взял у персонажа Алена Делона в фильме «Борсалино».
  • Фильм по истории Сиффреди получил награду на международном фестивале.

Рокко Сиффреди для порнографии — это как Майк Тайсон для бокса или Мик Джаггер для рок-н-ролла — живая легенда. Мать хотела, чтобы он стал священником, но он стал исполнителем самого откровенного жанра, посвятив свою жизнь только одному Богу — богу желания.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 30 ноября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Тьерри Демазьер
В ролях
Рокко Сиффреди
Анника Элбрайт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рокко 1 постер
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Рокко
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саундтрек фильма Рокко
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