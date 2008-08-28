7.7Not Quite Hollywood: The Wild, Untold Story of Ozploitation!
Не совсем Голливуд, 2008
Австралия, США / документальный / 18+
В ролях
Филлип Адамс
Self
Глори Аннен
Self
Кристин Амор
Self
Victoria Anoux
Self
Режиссер Марк Хартли
Сценарист Марк Хартли
Композитор Стефен Каммингс, Billy Miller
Детали фильма
Страна Австралия / США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 26 октября 2008
Премьера в мире 28 августа 2008
Дата выхода
|28 августа 2008
|Канада
|R
|28 августа 2008
|США
MPAA R
Сборы в мире $180 957
Производство Australian Film Finance Corporation (AFFC), City Films Worldwide, Madman Entertainment
Другие названия
Not Quite Hollywood: The Wild, Untold Story of Ozploitation!, Além de Hollywood: O Melhor do Cinema Australiano, Nem egészen Hollywood, Niezupełnie Hollywood, Not Quite Hollywood, Не совсем Голливуд: Потрясающая, нераскрытая история австралийского эксплуатационного кино, 不十分好莱坞, 澳洲B片十分B, 澳洲B片真牛B
Обновлено 12 ноября 2020
Трейлеры фильмаВсе трейлеры
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Фильмы похожие на Не совсем Голливуд
Сама жизнь биография
2014, США
7.8
Айрис документальный, биография, исторический
2014, США
7.1
Американский грайндхаус документальный
2010, США
7.1
Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона документальный
2008, США
6.7
Челси со льдом документальный
2008, США
6.4
В глубокой глотке документальный
2005, США
6.3
Джанго и Джанго документальный
2021, Италия
6.8
Однажды... Тарантино документальный
2019, США
7.1
Почему мы креативны? документальный
2018, Германия
6.8
Секреты Лагерфельда документальный, биография
2007, Франция
6.9
Наброски Фрэнка Гэри биография, документальный
2005, США / Германия
7.1
2026, Россия, приключения, биография, драма
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026, Россия, биография
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
2009, США, фэнтези, мелодрама
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
2026, США, приключения, драма
2026, Россия, боевик, фантастика
2019, США, боевик, фантастика
2026, Германия / США, ужасы, боевик
2026, Россия, семейный, фэнтези
2026, США, мелодрама, триллер
Четверть чайной ложки в дешевый фарш — и котлеты нежнее мраморной говядины: сочные без молока и даже без подливы
Вяленое мясо на рынке втридорога уже не покупаю: мариную и кидаю в холодильник — без дыма получается деликатес
Если бы «Место встречи» снимали в Голливуде, а не в СССР: ИИ подобрал звезд на роли Жеглова, Шарапова и других (фото)
Фома из «Невского» и Брагина из «Первого отдела» теперь вместе – внезапный дуэт с НТВ сходу попал в топ-250 лучших
«Лучший фантастический боевик этой осени»: корейцы сняли 156 минут безумного экшена — оторваться невозможно
Гайдай бы схватился за голову, а Рязанов потерял дар речи: угадайте 5 советских фильмов по афишам от ИИ
До премьеры 2 месяца, а новых «Мстителей» уже хоронят: любимых героев собрали вместе только ради эффектной гибели
Шариков в «Собачьем сердце» первым делом произнёс странное «Абырвалг»: слово оказалось связано с милицией
В СССР свои «Любовь, Смерть и Роботы» сделали задолго до Netflix: этот красивый мульт «вызывает у меня экзистенциальный ужас до сих пор»