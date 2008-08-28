Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Чудо-юдо» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Не совсем Голливуд
7.7
Не совсем Голливуд - Трейлер
Киноафиша Фильмы Не совсем Голливуд
7.7

Не совсем Голливуд

, 2008
Not Quite Hollywood: The Wild, Untold Story of Ozploitation!
Австралия, США / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Не совсем Голливуд
7.7
Не совсем Голливуд - Трейлер
Не совсем Голливуд  Трейлер

В ролях

Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Николь Кидман
Николь Кидман
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Алан Аркин
Алан Аркин
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
Джорж Лэзенби
Джон Холмс
Филлип Адамс
Self
Глори Аннен
Self
Кристин Амор
Self
Victoria Anoux
Self
Режиссер Марк Хартли
Сценарист Марк Хартли
Композитор Стефен Каммингс, Billy Miller
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия / США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 26 октября 2008
Премьера в мире 28 августа 2008
Дата выхода
28 августа 2008 Канада R
28 августа 2008 США
MPAA R
Сборы в мире $180 957
Производство Australian Film Finance Corporation (AFFC), City Films Worldwide, Madman Entertainment
Другие названия
Not Quite Hollywood: The Wild, Untold Story of Ozploitation!, Além de Hollywood: O Melhor do Cinema Australiano, Nem egészen Hollywood, Niezupełnie Hollywood, Not Quite Hollywood, Не совсем Голливуд: Потрясающая, нераскрытая история австралийского эксплуатационного кино, 不十分好莱坞, 澳洲B片十分B, 澳洲B片真牛B

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 15 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Не совсем Голливуд - Трейлер
Не совсем Голливуд Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Не совсем Голливуд

Сама жизнь
Сама жизнь биография
2014, США
7.8
Айрис
Айрис документальный, биография, исторический
2014, США
7.1
Американский грайндхаус
Американский грайндхаус документальный
2010, США
7.1
Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона
Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона документальный
2008, США
6.7
Челси со льдом
Челси со льдом документальный
2008, США
6.4
В глубокой глотке
В глубокой глотке документальный
2005, США
6.3
Джанго и Джанго
Джанго и Джанго документальный
2021, Италия
6.8
Однажды... Тарантино
Однажды... Тарантино документальный
2019, США
7.1
Почему мы креативны?
Почему мы креативны? документальный
2018, Германия
6.8
Секреты Лагерфельда
Секреты Лагерфельда документальный, биография
2007, Франция
6.9
Наброски Фрэнка Гэри
Наброски Фрэнка Гэри биография, документальный
2005, США / Германия
7.1
Битва моторов
Битва моторов
2026, Россия, приключения, биография, драма
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Руки вверх 2
Руки вверх 2
2026, Россия, биография
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Сумерки. Сага. Новолуние
Сумерки. Сага. Новолуние
2009, США, фэнтези, мелодрама
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
Девятая планета
Девятая планета
2026, Россия, боевик, фантастика
Мстители: Финал
Мстители: Финал
2019, США, боевик, фантастика
Обитель зла
Обитель зла
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Царевна Несмеяна
Царевна Несмеяна
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тайный дневник Верити
Тайный дневник Верити
2026, США, мелодрама, триллер
Четверть чайной ложки в дешевый фарш — и котлеты нежнее мраморной говядины: сочные без молока и даже без подливы
Так можно ли ставить горячую еду в холодильник? Запомните и расскажите родным
Вяленое мясо на рынке втридорога уже не покупаю: мариную и кидаю в холодильник — без дыма получается деликатес
Если бы «Место встречи» снимали в Голливуде, а не в СССР: ИИ подобрал звезд на роли Жеглова, Шарапова и других (фото)
Фома из «Невского» и Брагина из «Первого отдела» теперь вместе – внезапный дуэт с НТВ сходу попал в топ-250 лучших
«Лучший фантастический боевик этой осени»: корейцы сняли 156 минут безумного экшена — оторваться невозможно
Гайдай бы схватился за голову, а Рязанов потерял дар речи: угадайте 5 советских фильмов по афишам от ИИ
До премьеры 2 месяца, а новых «Мстителей» уже хоронят: любимых героев собрали вместе только ради эффектной гибели
Шариков в «Собачьем сердце» первым делом произнёс странное «Абырвалг»: слово оказалось связано с милицией
В СССР свои «Любовь, Смерть и Роботы» сделали задолго до Netflix: этот красивый мульт «вызывает у меня экзистенциальный ужас до сих пор»
«Точно без Безрукова»: для ремейка «Они сражались за Родину» в 2026-м году ИИ нашел новых Лопахина, Стрельцова и Некрасова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше