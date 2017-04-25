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Джон Уотерс
Джон Уотерс
John Waters
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Джон Уотерс
John Waters
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Дата рождения
22 апреля 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Джона Уотерса
Родился 22 апреля 1946 года. Балтимор, Мэриленд, США.
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Фильмография Джона Уотерса
В глубокой глотке
документальный
2005, США
6.0
Грязный стыд
комедия
2004,
5.0
Мамочка-маньячка-убийца
комедия, криминал, триллер
1994, США
6.0
Плакса
мюзикл, мелодрама, комедия
1990, США
7.0
Лак для волос
мюзикл, драма, комедия, мелодрама
1988, США
6.0
Розовые фламинго
комедия, криминал
1972, США
6.0
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С 28 апреля по 5 мая на большом экране киноцентра «Родина» перед зрителями предстанут музыкальные фильмы программы «Кэмп! Мюзикл». Показ организовывают «Кино в городе.
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25 апреля 2017 16:11
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