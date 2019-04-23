Меню
Дэвид Уинтерс
Киноафиша Персоны Дэвид Уинтерс

Дэвид Уинтерс

Дата рождения
5 апреля 1939
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
23 апреля 2019

Популярные фильмы

Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история (1961)
Крепыш 7.1
Крепыш (2012)
В глубокой глотке 6.3
В глубокой глотке (2005)

Фильмография Дэвид Уинтерс

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Актер 3 Продюсер 1
Крепыш 7.1
Крепыш Teddy Bear
драма 2012, Дания
В глубокой глотке 6.3
В глубокой глотке Inside Deep Throat
документальный 2005, США
Смертельная добыча 5
Смертельная добыча Deadly Prey
боевик, триллер 1987, США
Вестсайдская история 7.6
Вестсайдская история West Side Story
драма, мюзикл, мелодрама 1961, США
Смотреть трейлер
