Дэвид Уинтерс
Киноафиша
Персоны
Дэвид Уинтерс
Дэвид Уинтерс
Дата рождения
5 апреля 1939
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
23 апреля 2019
Популярные фильмы
7.6
Вестсайдская история
(1961)
7.1
Крепыш
(2012)
6.3
В глубокой глотке
(2005)
Фильмография Дэвид Уинтерс
7.1
Крепыш
Teddy Bear
драма
2012, Дания
6.3
В глубокой глотке
Inside Deep Throat
документальный
2005, США
5
Смертельная добыча
Deadly Prey
боевик, триллер
1987, США
7.6
Вестсайдская история
West Side Story
драма, мюзикл, мелодрама
1961, США
Смотреть трейлер
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
