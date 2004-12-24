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Постер фильма Дровосек
6.6
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6.6

Дровосек

, 2004
The Woodsman
США / драма / 18+
Постер фильма Дровосек
6.6

О фильме

Отсидев 12 лет за решеткой по обвинению в педофилии, он вышел на свободу и хочет доказать всему миру, что невиновен. Но как назло, его преследуют "скользкие" и двусмысленные ситуации, и "добрые люди" снова пытаются упечь его за решетку...

В ролях

Кира Седжвик
Кира Седжвик
Vicki
Мос Деф
Sgt. Lucas
Кевин Райс
Candy
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Rosen
Ханна Пайкс
Robin
Карлос Леон
Pedro
Джина Филипс
Джина Филипс
Бенджамин Брэтт
Бенджамин Брэтт
Carlos
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Walter
Дэвид Алан Грир
Дэвид Алан Грир
Bob
Ив
Mary-Kay
Режиссер Николь Кассель
Сценарист Стивен Фектер, Николь Кассель
Композитор Nathan Larson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 2 июня 2005
Премьера в мире 24 декабря 2004
Дата выхода
28 апреля 2005 Россия Люксор
5 мая 2005 Австралия MA 15+
28 апреля 2005 Беларусь
25 февраля 2005 Великобритания 15
5 мая 2005 Германия
28 апреля 2005 Казахстан
24 декабря 2004 США
28 апреля 2005 Украина
15 марта 2006 Франция
MPAA R
Сборы в мире $4 678 405
Производство Dash Films, Lee Daniels Entertainment, The Woodsman LLC
Другие названия
The Woodsman, Un crimen inconfesable, Der Dämon in mir, Drvoseča, El hombre del bosque, El leñador, Keresteci, La peur du loup, Medkirtys, Metsavaht, O Condenado, O Lenhador, O xylokopos, The woodsman - Il segreto, Zły dotyk, Ο ξυλοκόπος, Дровосек, Дърводелецът, Лісоруб, The Woodsman - Der Dämon in mir, Der Daemon in mir - The Woodsman

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Каннский кинофестиваль · Сандэнс — все награды и номинации (3)
Обновлено 26 августа 2024

Цитаты

Walter Они думают, что я сумасшедший.
Rosen Ты сам считаешь себя сумасшедшим?
Walter Знаешь, разговаривать с тобой — всё равно что крутиться на ё-#### карусели.
Rosen Великолепная картинка, Уолтер. Потому что, вращаясь по кругу, мы находим то, что упустили с первого раза.

Наша рецензия

Во время просмотра фильма «Дровосек» начинаешь по-иному смотреть на некоторые вещи. Например – на строки Даниила Хармса о Льве Толстом: «Лев Толстой очень любил детей. Утром проснется, поймает какого-нибудь и гладит по головке, пока не позовут завтракать»; или (его же): «Лев Толстой очень любил детей, и все ему было мало. Приведет полную комнату, шагу ступить негде, а он все кричит: “Еще! Еще!”». Если бы этот мифический сотворенный Хармсом Лев Толстой проживал в Соединенных Штатах, он…

Отзывы о фильме

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