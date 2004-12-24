6.6The Woodsman
Дровосек, 2004
США / драма / 18+
О фильме
Отсидев 12 лет за решеткой по обвинению в педофилии, он вышел на свободу и хочет доказать всему миру, что невиновен. Но как назло, его преследуют "скользкие" и двусмысленные ситуации, и "добрые люди" снова пытаются упечь его за решетку...
В ролях
Мос Деф
Sgt. Lucas
Ив
Mary-Kay
Режиссер Николь Кассель
Сценарист Стивен Фектер, Николь Кассель
Композитор Nathan Larson
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 2 июня 2005
Премьера в мире 24 декабря 2004
Дата выхода
|28 апреля 2005
|Россия
|Люксор
|5 мая 2005
|Австралия
|MA 15+
|28 апреля 2005
|Беларусь
|25 февраля 2005
|Великобритания
|15
|5 мая 2005
|Германия
|28 апреля 2005
|Казахстан
|24 декабря 2004
|США
|28 апреля 2005
|Украина
|15 марта 2006
|Франция
MPAA R
Сборы в мире $4 678 405
Производство Dash Films, Lee Daniels Entertainment, The Woodsman LLC
Другие названия
The Woodsman, Un crimen inconfesable, Der Dämon in mir, Drvoseča, El hombre del bosque, El leñador, Keresteci, La peur du loup, Medkirtys, Metsavaht, O Condenado, O Lenhador, O xylokopos, The woodsman - Il segreto, Zły dotyk, Ο ξυλοκόπος, Дровосек, Дърводелецът, Лісоруб, The Woodsman - Der Dämon in mir, Der Daemon in mir - The Woodsman
Обновлено 26 августа 2024
Наша рецензия
Во время просмотра фильма «Дровосек» начинаешь по-иному смотреть на некоторые вещи. Например – на строки Даниила Хармса о Льве Толстом: «Лев Толстой очень любил детей. Утром проснется, поймает какого-нибудь и гладит по головке, пока не позовут завтракать»; или (его же): «Лев Толстой очень любил детей, и все ему было мало. Приведет полную комнату, шагу ступить негде, а он все кричит: “Еще! Еще!”». Если бы этот мифический сотворенный Хармсом Лев Толстой проживал в Соединенных Штатах, он…
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