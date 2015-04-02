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Сыщик
Отзывы о фильме «Сыщик»
Sleuth
Сыщик
2007 / США
Трейлер
7.1
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 6.4
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Каа
2 апреля 2015, 12:51
седня 27, а в кинотеатрах вроде и не собираюца показывать данный фильмец...✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Нечто
2 апреля 2015, 12:51
Всем идти. Вещь. 4.5\5.
Жаль что у нас не все фильмы идут в оригинале. Наш перевод всё поганит. Если кто-то может представить ЭТО на русском, милости прошу,но субтитры даже половину фильма адекватно не перевели. Бред.
Кто за то чтобы кино шло на языке оригинала?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Stervozaz
2 апреля 2015, 12:51
Оч хороший фильм!
я не люблю Лоу, сладенький такой - тьфу! а тут поразил!!!! молодца! отлично сыгранно!
а Кейн - ноу комменс!!!
вообщем шедеврально, но на любителя!
зал хихикал и хлопал в конце!
всем идти:)
2 апреля 2015, 12:51
0
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stervozaz
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Нечто, 15/04/2008 - 14:30:13):
Жаль что у нас не все фильмы идут в оригинале. Наш перевод всё поганит. Если кто-то может представить ЭТО на русском, милости прошу,но субтитры даже половину фильма адекватно не перевели. Бред.
Смотрела в Питере в Авроре - там почти все фильмы с субтитрами - нормальный перевод.
А ещё тем кто понимает английский - удовольствие для уха - нету тебе факов и т.д. - чёткий крассивый английский язык
2 апреля 2015, 12:51
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Жаль что у нас не все фильмы идут в оригинале. Наш перевод всё поганит. Если кто-то может представить ЭТО на русском, милости прошу,но субтитры даже половину фильма адекватно не перевели. Бред.
Кто за то чтобы кино шло на языке оригинала?
я не люблю Лоу, сладенький такой - тьфу! а тут поразил!!!! молодца! отлично сыгранно!
а Кейн - ноу комменс!!!
вообщем шедеврально, но на любителя!
зал хихикал и хлопал в конце!
всем идти:)
Смотрела в Питере в Авроре - там почти все фильмы с субтитрами - нормальный перевод.
А ещё тем кто понимает английский - удовольствие для уха - нету тебе факов и т.д. - чёткий крассивый английский язык
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