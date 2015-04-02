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Сыщик Сыщик
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Sleuth Сыщик 2007 / США
7.1 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Сыщик»

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Каа 2 апреля 2015, 12:51
седня 27, а в кинотеатрах вроде и не собираюца показывать данный фильмец...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Нечто 2 апреля 2015, 12:51
Всем идти. Вещь. 4.5\5.



Жаль что у нас не все фильмы идут в оригинале. Наш перевод всё поганит. Если кто-то может представить ЭТО на русском, милости прошу,но субтитры даже половину фильма адекватно не перевели. Бред.



Кто за то чтобы кино шло на языке оригинала?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Stervozaz 2 апреля 2015, 12:51
Оч хороший фильм!

я не люблю Лоу, сладенький такой - тьфу! а тут поразил!!!! молодца! отлично сыгранно!

а Кейн - ноу комменс!!!

вообщем шедеврально, но на любителя!

зал хихикал и хлопал в конце!

всем идти:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
stervozaz 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Нечто, 15/04/2008 - 14:30:13):Жаль что у нас не все фильмы идут в оригинале. Наш перевод всё поганит. Если кто-то может представить ЭТО на русском, милости прошу,но субтитры даже половину фильма адекватно не перевели. Бред.

Смотрела в Питере в Авроре - там почти все фильмы с субтитрами - нормальный перевод.

А ещё тем кто понимает английский - удовольствие для уха - нету тебе факов и т.д. - чёткий крассивый английский язык
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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