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Остров исправления
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Остров исправления, 2017

2017 / Россия
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О фильме

Выпускной — это самое светлое и трогательное событие. Так думают все, но только не наши герои. Самые продвинутые в 9 «А» — ди-джей Стас, блогерша Инесса-принцесса и их друзья считают, что на этом празднике должно быть намного веселей. Вместо грустной песни про школу, они включают «хайповый видос», снятый ими про директора школы, и срывают выпускной. Родители «активистов» принимают жесткое решение: отправить провинившихся на лето в деревню работать на фермерском хозяйстве. Мало того, что деревня расположена на острове посреди Оби, откуда так просто не сбежишь, еще и фермер Степаныч, которому им предстоит помогать — бывший военный. Это точно будут незабываемые каникулы…

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Возраст 6+
Режиссер
Анна Протоковило
В ролях
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Нелли Гатина
Сергей Новиков
Никита Краснояров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Остров исправления 1 постер
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