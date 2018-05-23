Остров исправления, 2017

Выпускной — это самое светлое и трогательное событие. Так думают все, но только не наши герои. Самые продвинутые в 9 «А» — ди-джей Стас, блогерша Инесса-принцесса и их друзья считают, что на этом празднике должно быть намного веселей. Вместо грустной песни про школу, они включают «хайповый видос», снятый ими про директора школы, и срывают выпускной. Родители «активистов» принимают жесткое решение: отправить провинившихся на лето в деревню работать на фермерском хозяйстве. Мало того, что деревня расположена на острове посреди Оби, откуда так просто не сбежишь, еще и фермер Степаныч, которому им предстоит помогать — бывший военный. Это точно будут незабываемые каникулы…