Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все части «Элвин и бурундуки»
Киноафиша Подборки Все части «Элвин и бурундуки»

Все части «Элвин и бурундуки»

«Элвин и бурундуки» – американский комедийный сюжет о трех необычных бурундуках и их приключениях. В основе истории лежит развитие вымышленного музыкального коллектива. Франшиза насчитывает четыре части.

Все 4 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
Смотреть за 1 рубль
6.0
мюзикл, анимация, комедия, семейный
2015, США
Элвин и бурундуки 3
Элвин и бурундуки 3
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, мюзикл, комедия
2011, США
Элвин и бурундуки 2
Элвин и бурундуки 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, комедия, семейный, мюзикл
2009, США
Элвин и бурундуки
Элвин и бурундуки
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, комедия
2007, США
Сбросить
Жанр
Все Мюзикл Анимация Комедия Семейный Фантастика
Страна
Все США
Год
Все 2000-2009 2010-2019

Правильный (хронологический, по сюжету) порядок просмотра всех частей мультфильма «Элвин и бурундуки»

«Элвин и бурундуки», 2007.

В жизни Дэйва Сэвилла наступила череда постоянных неудач. Его музыкальная карьера претерпевает крах, желающих исполнять его творения не находится, и продюсер собирается прервать контракт. Любимая девушка молодого человека не обращает на него ни малейшего внимания. Вдобавок ко всему, все это валится на главного персонажа перед Рождеством. В канун праздника у него в доме неожиданно появляются три бурундука: Элвин, Теодор и Саймон. Необычные грызуны разговаривают на человеческом языке и замечательно поют. Дэйв понимает, что судьба преподнесла ему ценный шанс. Музыкант начинает работать с бурундучьим трио: он пишет песни, а талантливые грызуны исполняют их. Вскоре группа становится популярной, хиты взлетают в верхушки рейтингов, альбомы продаются сумасшедшими тиражами. Агент Сэвилла видит, что на Элвине и его братьях можно как следует заработать. Он переманивает поющих зверьков к себе, а затем организовывает долгие и утомительные гастроли, безжалостно эксплуатируя грызунов. Дэйву нужно как можно скорее спасти любимых исполнителей из жадных рук недобросовестного агента и вернуть себе трио.

«Элвин и бурундуки 2», 2009.

Музыкальная группа из трех бурундуков пришли к фантастическому успеху. Теперь их коллектив – самые популярный во всем мире. Элвин с братьями постоянно играют концерты, исполняя песни Дэйва Сэвилла. Но однажды в их жизнь приходит беда: Дэйв попадает в госпиталь. Пока он не может покинуть больничную палату, бурундукам нужно отправиться к Тобби, родственнику Сэвелла. Звезд эстрады ждет непростой период: придется посещать занятия в обычной школе, где зверьки не только познакомятся с новыми друзьями, но и обретут врагов. Тем временем бывший продюсер трио, Ян Хоук, создает группу из трех бурундучих. Теперь знаменитостям предстоит побороться за титул лучшего музыкального коллектива.

«Элвин и бурундуки 3», 2011.

После объединения двух групп бурундуки изрядно потрудились. Дэйв Сэвилл, их продюсер, принимает решение устроить грандиозный отпуск и организовывает океанический круиз на огромном корабле. На лайнере Элвин, его братья и трое поющих бурундучих на отдыхе ведут себя несносно, постоянно шалят и затевают разные шалости. Очередная веселая выходка приводит к тому, что подопечные Дэйва оказываются на необитаемом острове. Сперва это не останавливает их желание развлекаться, но вскоре бурундуки осознают, сколько опасностей поджидает их в этом неизвестном уголке планеты. Главная цель музыкальных грызунов – во что бы то ни стало найти выход из положения и вернуться домой.

«Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение».

Композитор и продюсер необычной музыкальной группы мечтает, чтобы его подопечные повзрослели. Он хочет спокойствия и стабильной, размеренной жизни. В ближайших планах Дэйва – сделать предложение своей любимой. Для этого он приглашает Саманту в Майами. Грызуны радуются таким переменам в жизни Дэйва, но тут же возникает проблема. Майлз, сын избранницы Сэвилла – несносный мальчишка подросткового возраста, злобный и противный. Он начинает измываться над зверьками, и тогда Элвин с братьями решают предотвратить свадьбу. Они отправляются следом за Дэйвом и его спутницей и ввязываются в новые приключения.

Выбор редакции
Топ-10 турецких сериалов, которые захватывают от начала до последней минуты
Топ-10 турецких сериалов, которые захватывают от начала до последней минуты
Всем ребятам пример: 8 советских фильмов о пионерах
Всем ребятам пример: 8 советских фильмов о пионерах
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
Related video
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши