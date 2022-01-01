Правильный (хронологический, по сюжету) порядок просмотра всех частей мультфильма «Элвин и бурундуки»

«Элвин и бурундуки», 2007.

В жизни Дэйва Сэвилла наступила череда постоянных неудач. Его музыкальная карьера претерпевает крах, желающих исполнять его творения не находится, и продюсер собирается прервать контракт. Любимая девушка молодого человека не обращает на него ни малейшего внимания. Вдобавок ко всему, все это валится на главного персонажа перед Рождеством. В канун праздника у него в доме неожиданно появляются три бурундука: Элвин, Теодор и Саймон. Необычные грызуны разговаривают на человеческом языке и замечательно поют. Дэйв понимает, что судьба преподнесла ему ценный шанс. Музыкант начинает работать с бурундучьим трио: он пишет песни, а талантливые грызуны исполняют их. Вскоре группа становится популярной, хиты взлетают в верхушки рейтингов, альбомы продаются сумасшедшими тиражами. Агент Сэвилла видит, что на Элвине и его братьях можно как следует заработать. Он переманивает поющих зверьков к себе, а затем организовывает долгие и утомительные гастроли, безжалостно эксплуатируя грызунов. Дэйву нужно как можно скорее спасти любимых исполнителей из жадных рук недобросовестного агента и вернуть себе трио.

«Элвин и бурундуки 2», 2009.

Музыкальная группа из трех бурундуков пришли к фантастическому успеху. Теперь их коллектив – самые популярный во всем мире. Элвин с братьями постоянно играют концерты, исполняя песни Дэйва Сэвилла. Но однажды в их жизнь приходит беда: Дэйв попадает в госпиталь. Пока он не может покинуть больничную палату, бурундукам нужно отправиться к Тобби, родственнику Сэвелла. Звезд эстрады ждет непростой период: придется посещать занятия в обычной школе, где зверьки не только познакомятся с новыми друзьями, но и обретут врагов. Тем временем бывший продюсер трио, Ян Хоук, создает группу из трех бурундучих. Теперь знаменитостям предстоит побороться за титул лучшего музыкального коллектива.

«Элвин и бурундуки 3», 2011.

После объединения двух групп бурундуки изрядно потрудились. Дэйв Сэвилл, их продюсер, принимает решение устроить грандиозный отпуск и организовывает океанический круиз на огромном корабле. На лайнере Элвин, его братья и трое поющих бурундучих на отдыхе ведут себя несносно, постоянно шалят и затевают разные шалости. Очередная веселая выходка приводит к тому, что подопечные Дэйва оказываются на необитаемом острове. Сперва это не останавливает их желание развлекаться, но вскоре бурундуки осознают, сколько опасностей поджидает их в этом неизвестном уголке планеты. Главная цель музыкальных грызунов – во что бы то ни стало найти выход из положения и вернуться домой.

«Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение».

Композитор и продюсер необычной музыкальной группы мечтает, чтобы его подопечные повзрослели. Он хочет спокойствия и стабильной, размеренной жизни. В ближайших планах Дэйва – сделать предложение своей любимой. Для этого он приглашает Саманту в Майами. Грызуны радуются таким переменам в жизни Дэйва, но тут же возникает проблема. Майлз, сын избранницы Сэвилла – несносный мальчишка подросткового возраста, злобный и противный. Он начинает измываться над зверьками, и тогда Элвин с братьями решают предотвратить свадьбу. Они отправляются следом за Дэйвом и его спутницей и ввязываются в новые приключения.