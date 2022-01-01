«Элвин и бурундуки» – американский комедийный сюжет о трех необычных бурундуках и их приключениях. В основе истории лежит развитие вымышленного музыкального коллектива. Франшиза насчитывает четыре части.
В жизни Дэйва Сэвилла наступила череда постоянных неудач. Его музыкальная карьера претерпевает крах, желающих исполнять его творения не находится, и продюсер собирается прервать контракт. Любимая девушка молодого человека не обращает на него ни малейшего внимания. Вдобавок ко всему, все это валится на главного персонажа перед Рождеством. В канун праздника у него в доме неожиданно появляются три бурундука: Элвин, Теодор и Саймон. Необычные грызуны разговаривают на человеческом языке и замечательно поют. Дэйв понимает, что судьба преподнесла ему ценный шанс. Музыкант начинает работать с бурундучьим трио: он пишет песни, а талантливые грызуны исполняют их. Вскоре группа становится популярной, хиты взлетают в верхушки рейтингов, альбомы продаются сумасшедшими тиражами. Агент Сэвилла видит, что на Элвине и его братьях можно как следует заработать. Он переманивает поющих зверьков к себе, а затем организовывает долгие и утомительные гастроли, безжалостно эксплуатируя грызунов. Дэйву нужно как можно скорее спасти любимых исполнителей из жадных рук недобросовестного агента и вернуть себе трио.
Музыкальная группа из трех бурундуков пришли к фантастическому успеху. Теперь их коллектив – самые популярный во всем мире. Элвин с братьями постоянно играют концерты, исполняя песни Дэйва Сэвилла. Но однажды в их жизнь приходит беда: Дэйв попадает в госпиталь. Пока он не может покинуть больничную палату, бурундукам нужно отправиться к Тобби, родственнику Сэвелла. Звезд эстрады ждет непростой период: придется посещать занятия в обычной школе, где зверьки не только познакомятся с новыми друзьями, но и обретут врагов. Тем временем бывший продюсер трио, Ян Хоук, создает группу из трех бурундучих. Теперь знаменитостям предстоит побороться за титул лучшего музыкального коллектива.
После объединения двух групп бурундуки изрядно потрудились. Дэйв Сэвилл, их продюсер, принимает решение устроить грандиозный отпуск и организовывает океанический круиз на огромном корабле. На лайнере Элвин, его братья и трое поющих бурундучих на отдыхе ведут себя несносно, постоянно шалят и затевают разные шалости. Очередная веселая выходка приводит к тому, что подопечные Дэйва оказываются на необитаемом острове. Сперва это не останавливает их желание развлекаться, но вскоре бурундуки осознают, сколько опасностей поджидает их в этом неизвестном уголке планеты. Главная цель музыкальных грызунов – во что бы то ни стало найти выход из положения и вернуться домой.
Композитор и продюсер необычной музыкальной группы мечтает, чтобы его подопечные повзрослели. Он хочет спокойствия и стабильной, размеренной жизни. В ближайших планах Дэйва – сделать предложение своей любимой. Для этого он приглашает Саманту в Майами. Грызуны радуются таким переменам в жизни Дэйва, но тут же возникает проблема. Майлз, сын избранницы Сэвилла – несносный мальчишка подросткового возраста, злобный и противный. Он начинает измываться над зверьками, и тогда Элвин с братьями решают предотвратить свадьбу. Они отправляются следом за Дэйвом и его спутницей и ввязываются в новые приключения.