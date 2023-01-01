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Я шагаю по Москве Я шагаю по Москве
Киноафиша Фильмы Я шагаю по Москве Я шагаю по Москве, 1963: актеры и роли
I Step Through Moscow / Walking the Streets of Moscow Я шагаю по Москве 1963 / СССР
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16 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Я шагаю по Москве, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Данелия Георгий Данелия
В ролях
Никита Михалков Никита Михалков Алексей Локтев Aleksei Loktev Галина Польских Галина Польских Евгений Стеблов Евгений Стеблов Любовь Соколова Любовь Соколова Lyubov Sokolova
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