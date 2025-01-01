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Киноафиша Фильмы Зима в раю

Зима в раю

Zima v rayu 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Год выпуска 1990
Производство Ekran
Другие названия
Zima v rayu, Зима в раю
Режиссер
Александр Бланк
В ролях
Юрий Стосков
Оксана Фандера
Оксана Фандера
Лариса Павлова
Иван Власов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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