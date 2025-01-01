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Зима в раю
Зима в раю
Zima v rayu
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
СССР
Год выпуска
1990
Производство
Ekran
Другие названия
Zima v rayu, Зима в раю
Режиссер
Александр Бланк
В ролях
Юрий Стосков
Оксана Фандера
Лариса Павлова
Иван Власов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
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