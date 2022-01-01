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Даниэль Харрис
Даниэль Харрис
Danielle Harris
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Даниэль Харрис
Danielle Harris
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Дата рождения
1 июня 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Биография Даниэль Харрис
Родилась 1 июня 1977 года. Дейтона-бич, Флорида, США.
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Фильмография Даниэль Харрис
Неоперабельная
ужасы
2017, США
3.0
Хэвенхёрст
ужасы, триллер, детектив
2016, США
5.0
Не вижу зла 2
ужасы
2014, США
4.0
Призрак Гуднайт Лэйн
ужасы, комедия
2014, США
4.0
Топор 3
боевик, ужасы, комедия, триллер
2013, США
5.0
Топор 2
боевик, триллер, комедия, ужасы
2011, США
5.0
Похороненная 2
ужасы, триллер
2011, США
5.0
Земля вампиров
ужасы
2010, США
7.0
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