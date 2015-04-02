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Судя по всему, в Голливуде пошла мода на психологические боевики, ориентированные не столько на геракловы подвиги супергероев, с юмором и молодецкой удалью разметающих зло, сколько на драматические повороты и страдания персонажей. Совсем недавний тому пример – «Нападение на 13-й участок» Жана-Франсуа Рише, римейк одноименной картины (1976 г.) Джона Карпентера. Однако если новая версия «Нападения…» – все-таки больше кино канадское: злое, неприглаженное, ироничное и очень техничное, то «Заложник»…