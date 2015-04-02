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Заложник
Киноафиша Фильмы Заложник Отзывы о фильме «Заложник»
Hostage Заложник 2005 / Германия / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Заложник»

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Наша рецензия

Судя по всему, в Голливуде пошла мода на психологические боевики, ориентированные не столько на геракловы подвиги супергероев, с юмором и молодецкой удалью разметающих зло, сколько на драматические повороты и страдания персонажей. Совсем недавний тому пример – «Нападение на 13-й участок» Жана-Франсуа Рише, римейк одноименной картины (1976 г.) Джона Карпентера. Однако если новая версия «Нападения…» – все-таки больше кино канадское: злое, неприглаженное, ироничное и очень техничное, то «Заложник»…

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Нина 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Corax, 12/03/2005 - 10:43:50):из бензина никогда не получается бутылок с коктейлем Молотова

А какие ингридиенты входят вообще в коктейль Молотова? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юрий 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Нина, 12/03/2005 - 19:12:19):А какие ингридиенты входят вообще в коктейль Молотова?

бензин и масло 1/1
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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