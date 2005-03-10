«Заложник»: Рецензия Киноафиши

Судя по всему, в Голливуде пошла мода на психологические боевики, ориентированные не столько на геракловы подвиги супергероев, с юмором и молодецкой удалью разметающих зло, сколько на драматические повороты и страдания персонажей. Совсем недавний тому пример – «Нападение на 13-й участок» Жана-Франсуа Рише, римейк одноименной картины (1976 г.) Джона Карпентера. Однако если новая версия «Нападения…» – все-таки больше кино канадское: злое, неприглаженное, ироничное и очень техничное, то «Заложник» – натуральная многофактурная психодрама с богатым сюжетным рисунком и сложносочиненной композицией.

Примечательно, что главную роль играет Брюс Уиллис, воплощенное добро в жанре экшн, чья неизгладимая крепкоорешковость становится для режиссера Флорана Сири глиной, из которой тот вылепляет совершенно новый образ. Вначале мы видим Уиллиса – бывшего спецназовца, а ныне главного лос-анджелесского переговорщика – донельзя заросшим и изможденным, с густой седеющей многонедельной щетиной и свисающими на лоб слипшимися клочьями волос, заставляющим вспомнить одновременно о Библии, Даниэле Дефо и поколении хиппи. Он пытается вызволить из лап свихнувшегося отца семейства его жену и маленького сына, но переговоры заканчиваются неудачей: обманутый муж расстреливает в упор сначала супругу и ребенка, потом себя. Герою Уиллиса достаются лишь трупы и клокотание собственного отчаяния, глазированного (уже не скупыми) мужскими слезами, – словно повторение пролога «Меркурия в опасности». После этого побежденный экс-переговорщик в своем фирменном облике – то есть с головой, лишенной всякой растительности, и по-домашнему хитрой улыбкой – перебирается с семьей в маленький тихий калифорнийский городок шерифом. Однако вскоре трое подростков берут в заложники семью бухгалтера мафии, живущего в укрепленном замке-особняке, по поводу которого один из похитителей и шериф говорят одну и ту же восхищенную фразу: «Да чтоб этих буржуев!..» Параллельно мафия берет в заложники семью самого шерифа, дабы он до прихода окружной полиции вынес диск с секретной информацией.

И вот здесь драматургия становится похожа на пересеченную местность: одержимый чувством вины за гибель женщины и ее маленького сына, главный герой пытается вызволить из захваченного особняка точно такого же мальчика (используя его одновременно как инструмент поиска DVD – отдельный момент драматических терзаний) и его сестру, в то время как ровесница последней – дочь самого шерифа – и ее мать, похожая на убитую год назад женщину, молят о спасении в руках не то подставных, не то подкупленных настоящих фэбээровцев. Интрига расцвечивается тем фактом, что один из киднепперов, обреченно-садистски влюбившийся в дочку хозяина особняка, в детстве стал свидетелем точно такой же сцены, какая приключилась в прологе: его отец убил его мать, а потом покончил с собой (что, собственно, и стало началом уголовной карьеры, глубокого психического сдвига и опытов по умерщвлению знакомых и незнакомых людей).

Это сложное переплетение отношений, проекций и воспоминаний Сири подчеркивает достойной визуализацией – начиная от урбанистического аттракциона титров и заканчивая медленно снятым долгим планом самого безумного из троих подростков, несущего, как олимпийские факелы, высоко поднятые бутылки с зажигательной смесью, и кадром с Брюсом Уиллисом, шествующим закутавшись в капюшон, словно персонаж из «Неуязвимого» М. Найта Шьямалана. К концу фильма, правда, творческая энергия авторов начнет несколько иссякать, что приведет к финальному большому взрыву и расправе уже снова чуть-чуть всемогущего Брюса над злодеями, но даже хеппи-энд окажется пронзительным и горьким: вместо улыбок и поцелуев мы увидим конвульсивные рыдания, постепенно меркнущие в заливающем героев искусственном свете.

Vlad Dracula