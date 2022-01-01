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Заложник
Киноафиша Фильмы Заложник Заложник, 2005: актеры и роли
Hostage Заложник 2005 / Германия / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Заложник, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Флоран Эмилио Сири Florent Emilio Siri
В ролях
Брюс Уиллис Брюс Уиллис Bruce Willis Кевин Поллак Кевин Поллак Kevin Pollak Джонатан Такер Джонатан Такер Jonathan Tucker Бен Фостер Бен Фостер Ben Foster Джимми Беннетт Jimmy Bennett Мишель Хорн Michelle Horn Джимми "Джекс" Пинчак Маршалл Оллман Маршалл Оллман Marshall Allman Серена Скотт Томас Румер Уиллис Румер Уиллис Rumer Willis
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