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Заложник
Заложник, 2005: актеры и роли
Hostage
Заложник
2005 / Германия / США
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Постеры
Заложник, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Флоран Эмилио Сири
Florent Emilio Siri
В ролях
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Кевин Поллак
Kevin Pollak
Джонатан Такер
Jonathan Tucker
Бен Фостер
Ben Foster
Джимми Беннетт
Jimmy Bennett
Мишель Хорн
Michelle Horn
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