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Валентина Малявина
Валентина Малявина
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Валентина Малявина
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Дата рождения
18 июня 1941
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
30 октября 2021
Биография Валентина Малявина
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Фильмография Валентина Малявина
Мой дом-театр
драма, исторический
1975, СССР
0.0
Король-олень
семейный, комедия, фэнтези, мюзикл
1969, СССР
7.0
Сотрудник ЧК
исторический, военный
1963, СССР
6.0
Иваново детство
военный, драма
1962, СССР
7.0
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Звезда советского кино, осужденная за умышленное убийство, доживает в пансионате для слабовидящих.
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12 августа 2021 13:18
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