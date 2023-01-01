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Иваново детство
Иваново детство, 1962: актеры и роли
Иваново детство
1962 / СССР
7.4
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Иваново детство, 1962: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский
Andrei Tarkovsky
В ролях
Николай Бурляев
Nikolai Burlyayev
Валентин Зубков
Valentin Zubkov
Евгений Жариков
Валентина Малявина
Valentina Malyavina
Степан Крылов
Stepan Krylov
Николай Гринько
Nikolai Grinko
Дмитрий Милютенко
Андрей Михалков-Кончаловский
Иван Савкин
Владимир Маренков
Vladimir Marenkov
Ирма Рауш
Irma Raush
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