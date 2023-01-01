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Иваново детство Иваново детство
Киноафиша Фильмы Иваново детство Иваново детство, 1962: актеры и роли
Иваново детство 1962 / СССР
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Иваново детство, 1962: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский Андрей Тарковский Andrei Tarkovsky
В ролях
Николай Бурляев Николай Бурляев Nikolai Burlyayev Валентин Зубков Валентин Зубков Valentin Zubkov Евгений Жариков Евгений Жариков Валентина Малявина Валентина Малявина Valentina Malyavina Степан Крылов Stepan Krylov Николай Гринько Николай Гринько Nikolai Grinko Дмитрий Милютенко Андрей Михалков-Кончаловский Иван Савкин Владимир Маренков Vladimir Marenkov Ирма Рауш Irma Raush
Вызов
Вызов
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Переводчик
Переводчик
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