Настоящее будущее, 2020

Изучающая социологию студентка должна провести самостоятельное исследование о том, как современные граждане России представляют свои перспективы на будущее. Вместе с влюбленным в нее парнем она встречается с разными людьми: бандитом-патриотом, разорившимся фермером, врачом-травматологом, бастующим работягой...
Анна - студентка-социолог из благополучной семьи должна сдать практику и отправляется на улицу, чтобы провести исследование, в ходе которого нужно выяснить, каким современные россияне видят свое будущее.
Влюбленный в нее Нечаев - простой парень с окраины - пытается ей помочь. Вместе они проходят через восемь историй людей, по-разному относящихся к своему настоящему и будущему, но так и не находят точного ответа на поставленный вопрос. Зато их собственным ответом становится вспыхнувшая взаимная любовь. Здесь и сейчас.