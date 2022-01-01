Настоящее будущее, 2020

Анна - студентка-социолог из благополучной семьи должна сдать практику и отправляется на улицу, чтобы провести исследование, в ходе которого нужно выяснить, каким современные россияне видят свое будущее.

Влюбленный в нее Нечаев - простой парень с окраины - пытается ей помочь. Вместе они проходят через восемь историй людей, по-разному относящихся к своему настоящему и будущему, но так и не находят точного ответа на поставленный вопрос. Зато их собственным ответом становится вспыхнувшая взаимная любовь. Здесь и сейчас.