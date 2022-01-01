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Настоящее будущее Настоящее будущее
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Настоящее будущее, 2020

2020 / Россия
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Изучающая социологию студентка должна провести самостоятельное исследование о том, как современные граждане России представляют свои перспективы на будущее. Вместе с влюбленным в нее парнем она встречается с разными людьми: бандитом-патриотом, разорившимся фермером, врачом-травматологом, бастующим работягой...

  • Картина снята в формате киноальманаха. В нее вошли 8 разных биографических историй. Соответственно, режиссер у нее не один — постановкой и режиссурой занимались тоже восемь человек. Это совместное произведение актеров Григория Калинина и Артема Семакина, режиссера Ильи Хотиненко (сына Владимира), актрисы Ольги Дибцевой, композитора и продюсера Валерия Полиенко, дебютантов Андрея Мудрова, Алексея Розина и Александра Собичевского.
  • Роль Анны зрители видят в исполнении Аны Джавахишвили, превосходно сыгравшей танцовщицу Марию в нашумевшем фильме Левана Акина «А потом мы танцевали». В Грузии он вызвал протесты из-за гомосексуальной тематики, но в Каннах сорвал овации и был закуплен для показа в 40 странах. 
  • Партнером Аны выступил Никита Кологривый, сыгравший в «Балканском рубеже», сериалах «Пищеблок» и «Крепость Бадабер», драме «Розовое или колокольчик».

Анна - студентка-социолог из благополучной семьи должна сдать практику и отправляется на улицу, чтобы провести исследование, в ходе которого нужно выяснить, каким современные россияне видят свое будущее.

Влюбленный в нее Нечаев - простой парень с окраины - пытается ей помочь. Вместе они проходят через восемь историй людей, по-разному относящихся к своему настоящему и будущему, но так и не находят точного ответа на поставленный вопрос. Зато их собственным ответом становится вспыхнувшая взаимная любовь. Здесь и сейчас.

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Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Режиссер
Илья Хотиненко
Илья Хотиненко
В ролях
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Настоящее будущее 1 постер
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