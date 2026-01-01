«Игра престолов» хуже бы не стала точно: этих 3 героев можно смело убирать из культовой саги — совершенно бесполезны

Сможете отличить «Мечту Эшрефа» от «Далекого города» только по кадру? Тест для тех, кто не пропускает новинки турдизи

Задолго до «Вам и не снилось» вышел очень похожий советский фильм: дебют Миронова чуть не запретили в СССР

Гена Букин теперь в роли майора: этому детективу с Логиновым не зря ставят 7.2 – «отличается от "мыльных» проектов»

Реальные акулы вместо CGI, страшно как в «Челюстях»: второй день прихожу в себя после «Хищных тварей» (шедевр уже с первых кадров)

Фильмы, которые пародировал «Крик»: от «Хэллоуина» до «Сияния» – 8 примеров классики, которую стоит пересмотреть

После просмотра россияне поверят в НЛО? В России сняли наш ответ лучшему Sci-Fi Спилберга: «Люди начинают прозревать»

В Японии выбрали самого популярного аниме-героя: удивитесь, но это не Наруто, не Годжо и уж точно не Сон Джин-у

Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз

Абсолютные подонки и мерзавцы: 5 самых ненавистных героев советского кино — бесят с первых секунд