Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Призраки Гойи
Призраки Гойи, 2006: актеры и роли
Goya's Ghosts
Призраки Гойи
2006 / Испания
7.4
Оцените
14
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Призраки Гойи, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Милош Форман
Milos Forman
В ролях
Натали Портман
Natalie Portman
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Рэнди Куэйд
Randy Quaid
Бланка Портильо
Мишель Лонсдаль
Хосе Луис Гомес
José Luis Gómez
Мабель Ривера
Mabel Rivera
Саймон Андре
Скотт Клевердон
Scott Cleverdon
Кайетано Мартинес де Ирухо
Крэйг Стивенсон
Фернандо Тьельве
Унакс Угальде
Unax Ugalde
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать