Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Призраки Гойи Постеры фильма «Призраки Гойи»

Постеры фильма «Призраки Гойи»

Вся информация о фильме
Призраки Гойи (2006) - постер 1 Призраки Гойи (2006) - постер 2
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Сможете отличить «Мечту Эшрефа» от «Далекого города» только по кадру? Тест для тех, кто не пропускает новинки турдизи
«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: «Хроники русской революции» стал поводом для жарких споров среди зрителей
«Игра престолов» хуже бы не стала точно: этих 3 героев можно смело убирать из культовой саги — совершенно бесполезны
После просмотра россияне поверят в НЛО? В России сняли наш ответ лучшему Sci-Fi Спилберга: «Люди начинают прозревать»
Гена Букин теперь в роли майора: этому детективу с Логиновым не зря ставят 7.2 – «отличается от "мыльных» проектов»
Хотите увидеть Васильева вне криминала? Он снялся в нашем ответе «Барби» — легкая комедия для вечерней разгрузки
Реальные акулы вместо CGI, страшно как в «Челюстях»: второй день прихожу в себя после «Хищных тварей» (шедевр уже с первых кадров)
«Высший класс»: новый биографический сериал Disney+ стартовал с 90% на RT — его тут же прозвали преемником «Короны»
У новой «Сказки о царе Салтане» есть один плюс, ради которого идут в кино — но есть и 2 серьезных минуса
Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз
Споры вокруг новых серий «Первого отдела» уже кипят: сериал рискует повторить главную ошибку 4-го сезона
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше