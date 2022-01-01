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Слезы капали
Киноафиша Фильмы Слезы капали Слезы капали, 1982: актеры и роли
Tears Were Falling Слезы капали 1982 / СССР
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Слезы капали, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Данелия Георгий Данелия
В ролях
Евгений Леонов Евгений Леонов Ия Саввина Ия Саввина Нина Гребешкова Нина Гребешкова Ольга Машная Ольга Машная Александра Яковлева Борис Андреев Борислав Брондуков Борислав Брондуков Петр Щербаков Петр Щербаков Нина Русланова Нина Русланова Андрей Толубеев Андрей Толубеев Николай Парфенов Николай Парфенов
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