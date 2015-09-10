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С пяти до семи С пяти до семи
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С пяти до семи, 2014

2014 / Россия / Латвия
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр Владимир Щегольков («Антидурь», «Одна любовь на миллион») выпускает фильм «С пяти до семи». Главные роли в нём исполнили известные молодые актёры, которые стали известны благодаря телевидению: Дарья Мельникова («Папины дочки», «Однажды») и Александр Ильин мл. («Интерны», «Переводчик»).

В центре сюжета картины «С пяти до семи» окажется парень по имени Олег. Когда-то давно прямо в кафе его бросила девушка. С тех пор герой приходит в это место каждый день и с пяти до семи часов ждёт, что его бывшая возлюбленная вернётся. В один день в кафе заходит девушка, которая только что рассталась с парнем. Она садится за столик к Олегу и с тех пор тоже ежедневно решает приходить сюда. 

- Фильм снимался дольше, чем планировалось изначально, так как съёмки оказались сложнее, чем предполагал режиссёр Владимир Щегольков. В результате потребовалось 26-27 съёмочных дней вместо запланированных 20

- Весь фильм снимался в одном помещении, из-за чего возникли сложности при монтажной склейке. Изначально хронометраж картины составлял три часа, но затем был значительно сокращён

- Картина «С пяти до семи» была показана в рамках нескольких киносмотров, среди которых Эхо XIII Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» и «Окно в Европу»

Он ждал Анну. В кафе. Полгода. С пяти до семи.

Но пришла другая. Кафе стало местом их встреч.

Он и Она. Их истории. Попытки освободиться от прежней любви и начать новую жизнь. Все придется решить здесь - за столиком кафе…

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 26 января 2017
Премьера в мире 10 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Владимир Щегольков
Владимир Щегольков
В ролях
Александр Ильин мл.
Александр Ильин мл.
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма С пяти до семи 1 постер
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Дождливая погода, кафе, чашка кофе, Он и Она за столиком, один плейер на двоих. Однако не стоит по первым же признакам принимать фильм Владимира Щеголькова за стандартную любовную мелодраму. Кстати, герои в ней так и останутся неназванными – просто Он (Александр Ильин-младший) и Она (Дарья Мельникова), а весь сюжет будет разворачиваться в одном-единственном кафе. Он вот уже полгода ждет здесь свою бывшую возлюбленную в одно и то же время – с пяти до семи. Она, проезжая мимо каждый…
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