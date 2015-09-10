С пяти до семи, 2014

Режиссёр Владимир Щегольков («Антидурь», «Одна любовь на миллион») выпускает фильм «С пяти до семи». Главные роли в нём исполнили известные молодые актёры, которые стали известны благодаря телевидению: Дарья Мельникова («Папины дочки», «Однажды») и Александр Ильин мл. («Интерны», «Переводчик»).
В центре сюжета картины «С пяти до семи» окажется парень по имени Олег. Когда-то давно прямо в кафе его бросила девушка. С тех пор герой приходит в это место каждый день и с пяти до семи часов ждёт, что его бывшая возлюбленная вернётся. В один день в кафе заходит девушка, которая только что рассталась с парнем. Она садится за столик к Олегу и с тех пор тоже ежедневно решает приходить сюда.
- Фильм снимался дольше, чем планировалось изначально, так как съёмки оказались сложнее, чем предполагал режиссёр Владимир Щегольков. В результате потребовалось 26-27 съёмочных дней вместо запланированных 20
- Весь фильм снимался в одном помещении, из-за чего возникли сложности при монтажной склейке. Изначально хронометраж картины составлял три часа, но затем был значительно сокращён
- Картина «С пяти до семи» была показана в рамках нескольких киносмотров, среди которых Эхо XIII Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» и «Окно в Европу»
Он ждал Анну. В кафе. Полгода. С пяти до семи.
Но пришла другая. Кафе стало местом их встреч.
Он и Она. Их истории. Попытки освободиться от прежней любви и начать новую жизнь. Все придется решить здесь - за столиком кафе…