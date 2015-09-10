С пяти до семи, 2014

- Фильм снимался дольше, чем планировалось изначально, так как съёмки оказались сложнее, чем предполагал режиссёр Владимир Щегольков. В результате потребовалось 26-27 съёмочных дней вместо запланированных 20

- Весь фильм снимался в одном помещении, из-за чего возникли сложности при монтажной склейке. Изначально хронометраж картины составлял три часа, но затем был значительно сокращён

- Картина «С пяти до семи» была показана в рамках нескольких киносмотров, среди которых Эхо XIII Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» и «Окно в Европу»