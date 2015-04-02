Наша рецензия

То, что кино своим существом воспроизводит структуру сновидения, было понятно с самого начала. Возможно, братья Люмьер, двигавшиеся в сторону того, что более-менее успешно можно назвать реализмом, и не подпускали близко к сознанию такую мысль, однако уже их великий современник Жорж Мельес, бескомпромиссно пошедший в прямо противоположную сторону, прекрасно знал, в какую стихию погружается посетитель синематографа. Кристофер Нолан – как всякий истинный гений – не удовольствовался…