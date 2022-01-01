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Жан-Пьер Дарруссен
Жан-Пьер Дарруссен
Jean-Pierre Darroussin
О персоне
Фильмография
Жан-Пьер Дарруссен
Jean-Pierre Darroussin
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Дата рождения
4 декабря 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Жан-Пьера Дарруссена
Родился 4 декабря 1953 года. Курбевуа, Франция.
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Фильмография Жан-Пьера Дарруссена
Парни не танцуют
комедия
2022,
7.0
Молитва во имя Бога
драма
2019, Франция
6.0
Обещание на рассвете
биография, драма
2018, Франция
7.0
Вилла
драма
2017, Франция
6.0
Жизнь
драма
2016, Франция
6.0
Жара
криминал
2015, Франция / Бельгия
6.0
Гавр
драма, комедия
2011, Германия / Финляндия / Франция
5.0
22 пули. Бессмертный
криминал
2010, Франция
7.0
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