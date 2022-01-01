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Жан-Пьер Дарруссен

Jean-Pierre Darroussin
Жан-Пьер Дарруссен
Жан-Пьер Дарруссен Jean-Pierre Darroussin
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Дата рождения
4 декабря 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Жан-Пьера Дарруссена

Родился 4 декабря 1953 года. Курбевуа, Франция.

Фильмография Жан-Пьера Дарруссена
Парни не танцуют
Парни не танцуют
комедия 2022,
7.0
Молитва во имя Бога
Молитва во имя Бога
драма 2019, Франция
6.0
Обещание на рассвете
Обещание на рассвете
биография, драма 2018, Франция
7.0
Вилла
Вилла
драма 2017, Франция
6.0
Жизнь
Жизнь
драма 2016, Франция
6.0
Жара
Жара
криминал 2015, Франция / Бельгия
6.0
Гавр
Гавр
драма, комедия 2011, Германия / Финляндия / Франция
5.0
22 пули. Бессмертный
22 пули. Бессмертный
криминал 2010, Франция
7.0
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