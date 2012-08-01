Меню
О персоне
Фильмография
Кэйко Цусима
Keiko Tsushima
Кэйко Цусима
Кэйко Цусима
Keiko Tsushima
Дата рождения
7 февраля 1926
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
1 августа 2012
Место рождения
Нагасаки, Япония
Популярные фильмы
8.4
Семь самураев
(1954)
Фильмография Кэйко Цусима
Жанр
Боевик
Драма
Приключения
Год
1954
1
Фильмы
1
Актриса
1
8.4
Семь самураев
Seven Samurai / Shichinin no samurai
боевик, драма, приключения
1954, Япония
