Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кэйко Цусима
Кэйко Цусима Keiko Tsushima
Киноафиша Персоны Кэйко Цусима

Кэйко Цусима

Keiko Tsushima

Дата рождения
7 февраля 1926
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
1 августа 2012
Место рождения
Нагасаки, Япония

Популярные фильмы

Семь самураев 8.4
Семь самураев (1954)

Фильмография Кэйко Цусима

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Семь самураев 8.4
Семь самураев Seven Samurai / Shichinin no samurai
боевик, драма, приключения 1954, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
«Я этого никогда не забуду»: две неловкие сцены в «Великолепном веке», которые довели Мерьем Узерли до слез на съемках
Пионерка или пенсионерка? В Сети вычислили возраст Нади из «Любовь и голуби», а заодно место ее работы
Попрощайтесь со «следаком» Брагиным: Иван Колесников в «Богах Кнорозова» предстанет в роли великого ученого (фото)
Всю жизнь не под своей фамилией: как на самом деле должны звать Михаила Боярского
«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен
Отличаете Рудика от Гоги и любите «Москва слезам не верит»? Тест из 6 вопросов покажет, как хорошо вы помните сюжет
То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко
«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком»
Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница
Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку
Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше