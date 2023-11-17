Константин Эрнст анонсировал переосмысление «Семи самураев» с цифровыми советскими актерами

Для этого создатели рассчитывают найти современных актеров, которые сумеют воспроизвести своих именитых коллег из прошлого.

Как передает ТАСС, Первый канал ведет работу над крупной картиной, в которой при помощи цифровых технологий будут воссозданы известные советские актеры. Съемки начнутся весной и займут около года. Сейчас проект находится на стадии формирования актерского состава.

Выступая в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, глава Первого канала Константин Эрнст сообщил, что предстоящий фильм будет представлять собой новую версию «Семи самураев» Акиры Куросавы.

События будут разворачиваться во время Гражданской войны в России. Из семи главных героев пятеро будут иметь облик звезд советского кино, чьи лица, воссозданные во всех ракурсах при помощи современных технологий, будут наложены на живых актеров. Для этого, по словам Эрнста, нужно найти исполнителей, которым будет по силам соответствовать избранным звездам кино СССР. Точные имена пока не раскрываются, однако появился слух, что одним из «воскрешенных» станет Владимир Высоцкий.

Эрнст добавил, что на одну из главных ролей претендует звезда «Холопа» Милош Бикович.