Есио Инаба
Киноафиша
Персоны
Есио Инаба
Есио Инаба
Дата рождения
15 июля 1920
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
20 апреля 1998
Карьера
Актер
Популярные фильмы
8.4
Семь самураев
(1954)
Билеты
Фильмография Есио Инаба
Жанр
Все
Боевик
Драма
Приключения
Год
Все
1954
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
8.4
Семь самураев
Seven Samurai / Shichinin no samurai
боевик, драма, приключения
1954, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
