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Пушкин. Последняя дуэль
Отзывы о фильме «Пушкин. Последняя дуэль»
Pushkin. The Last Duel
Пушкин. Последняя дуэль
2006 / Россия
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Kirillll
2 апреля 2015, 12:51
Вчера начал смотреть "Пушкин. Последняя дуэль." Начал и не закончил. Стошнило.
Если целью фильма стояло поднять интерес и престиж русской культуры в глазах молодого поколения, то это может и имеет право на существование, но если это попытка разобраться в последних днях жизни поэта...
Во-первых Безруков. Иеушу он уже сыграл, Есенина сыграл, теперь Пушкина. Осталось Петра 1 и Екатерину 2 и ролей для его таланта не останется.
Во-вторых, Когда в первых же кадрах умирающий поэт говорит "не надо мести пусть будет мир"... ну прямо канонизировать живого.
И конечно заговор западников-...ов против русской гордости. Буэээ. Унесите тазик.
Слишком глянцевый Алесандр Сергеич вышел. Все таки он был живой человек и довольно противоречивая личность.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Александр
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение quest от 14/02/2007 - 15:45:35
Окарикатурил - это мягко сказано. Обезобразил, опохабил. Из этого шута горохового так и прёт гламурное самодовольство, самоупоение и самоудовлетворение. Онанизм какой-то! Только при чём тут наш Пушкин? И при чём тут искусство? Дешёвую неумелую, неуклюжую поделку Н. Бондарчук и корявое шутовство Безрукова хотят выдать за что-то истинное, русское, трепетное. Чушь сивой кобылы! Профнепригодность абсолютная!!! Прочь из искусства!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Если целью фильма стояло поднять интерес и престиж русской культуры в глазах молодого поколения, то это может и имеет право на существование, но если это попытка разобраться в последних днях жизни поэта...
Во-первых Безруков. Иеушу он уже сыграл, Есенина сыграл, теперь Пушкина. Осталось Петра 1 и Екатерину 2 и ролей для его таланта не останется.
Во-вторых, Когда в первых же кадрах умирающий поэт говорит "не надо мести пусть будет мир"... ну прямо канонизировать живого.
И конечно заговор западников-...ов против русской гордости. Буэээ. Унесите тазик.
Слишком глянцевый Алесандр Сергеич вышел. Все таки он был живой человек и довольно противоречивая личность.
Окарикатурил - это мягко сказано. Обезобразил, опохабил. Из этого шута горохового так и прёт гламурное самодовольство, самоупоение и самоудовлетворение. Онанизм какой-то! Только при чём тут наш Пушкин? И при чём тут искусство? Дешёвую неумелую, неуклюжую поделку Н. Бондарчук и корявое шутовство Безрукова хотят выдать за что-то истинное, русское, трепетное. Чушь сивой кобылы! Профнепригодность абсолютная!!! Прочь из искусства!
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