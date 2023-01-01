Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Снегирь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Трансформеры
Трансформеры, 2007: актеры и роли
Transformers
Трансформеры
2007 / США
Трейлер
8.3
Оцените
219
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Трансформеры, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй
Michael Bay
В ролях
Шайа ЛаБаф
Shia LaBeouf
Меган Фокс
Megan Fox
Джош Дюамель
Josh Duhamel
Рэйчел Тейлор
Rachael Taylor
Тайрез Гибсон
Джон Войт
Jon Voight
Энтони Андерсон
Anthony Anderson
Джон Туртурро
John Turturro
Кевин Данн
Kevin Dunn
Крис Эллис
Chris Ellis
Том Эверетт
Николь Рэндалл Джонсон
Том Ленк
Tom Lenk
Берни Мак
Bernie Mac
Джейми МакБрайд
Jamie McBride
Гленн Моршауэр
Glenn Morshower
Амаури Ноласко
Джон Робинсон
John Robinson
Марк Райан
Mark Ryan
Саманта Смит
Samantha Smith
Зэк Уорд
Фрэнк Уэлкер
Frank Welker
Майкл О`Нил
В прокате
Премьеры
Онлайн
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Отзывы
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
Отзывы
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Отзывы
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк