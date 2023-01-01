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Трансформеры Трансформеры
Киноафиша Фильмы Трансформеры Трансформеры, 2007: актеры и роли
Transformers Трансформеры 2007 / США
8.3 Оцените
219 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Трансформеры, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй Майкл Бэй Michael Bay
В ролях
Шайа ЛаБаф Шайа ЛаБаф Shia LaBeouf Меган Фокс Меган Фокс Megan Fox Джош Дюамель Джош Дюамель Josh Duhamel Рэйчел Тейлор Рэйчел Тейлор Rachael Taylor Тайрез Гибсон Джон Войт Джон Войт Jon Voight Энтони Андерсон Энтони Андерсон Anthony Anderson Джон Туртурро Джон Туртурро John Turturro Кевин Данн Кевин Данн Kevin Dunn Крис Эллис Крис Эллис Chris Ellis Том Эверетт Николь Рэндалл Джонсон Том Ленк Tom Lenk Берни Мак Bernie Mac Джейми МакБрайд Jamie McBride Гленн Моршауэр Гленн Моршауэр Glenn Morshower Амаури Ноласко Джон Робинсон John Robinson Марк Райан Mark Ryan Саманта Смит Samantha Smith Зэк Уорд Фрэнк Уэлкер Фрэнк Уэлкер Frank Welker Майкл О`Нил
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