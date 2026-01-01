Оповещения от Киноафиши
Марк Райан
Марк Райан Mark Ryan
Киноафиша Персоны Марк Райан

Марк Райан

Mark Ryan

Дата рождения
7 июня 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Донкастер, Йоркшир, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Престиж 8.4
Престиж (2006)
Черные паруса 8.0
Черные паруса (2014)
Трансформеры 7.7
Трансформеры (2007)

Фильмография Марк Райан

Жанр
Год
Стрит 4.5
Стрит Street
боевик 2015, США
Черные паруса 8
Черные паруса
драма, боевик, приключения 2014, США
Трансформеры 7.7
Трансформеры Transformers
боевик, приключения, фантастика 2007, США
Смотреть трейлер Рецензия
Престиж 8.4
Престиж The Prestige
сказка, триллер, фантастика, драма 2006, США / Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Вернуть отправителю 5.9
Вернуть отправителю Return to Sender
драма, триллер 2004, Дания / Великобритания / США
