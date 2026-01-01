Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Райан
Mark Ryan
Марк Райан
Mark Ryan
Дата рождения
7 июня 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Донкастер, Йоркшир, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
8.4
Престиж
(2006)
Билеты
8.0
Черные паруса
(2014)
7.7
Трансформеры
(2007)
Фильмография Марк Райан
Жанр
Все
Боевик
Драма
Приключения
Сказка
Триллер
Фантастика
Год
Все
2015
2014
2007
2006
2004
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актер
5
4.5
Стрит
Street
боевик
2015, США
8
Черные паруса
драма, боевик, приключения
2014, США
7.7
Трансформеры
Transformers
боевик, приключения, фантастика
2007, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.4
Престиж
The Prestige
сказка, триллер, фантастика, драма
2006, США / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
5.9
Вернуть отправителю
Return to Sender
драма, триллер
2004, Дания / Великобритания / США
