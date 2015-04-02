Наша рецензия

Если бы Майкл Бэй (режиссер) и Стивен Спилберг (исполнительный продюсер) оголили нижнюю часть спины по одному из национальных телеканалов США, они опозорились бы гораздо меньше, нежели теперь, когда на экраны всего мира бравым маршем вышли «Трансформеры» – самое яркое за последнее время свидетельство окончательной деградации Голливуда в пользу тех, кто не наигрался в период изрядно подзатянувшегося детства в машинки, солдатики и прочие младенческие кошки-мышки с действительностью. Впрочем, за…