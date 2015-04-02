Если бы Майкл Бэй (режиссер) и Стивен Спилберг (исполнительный продюсер) оголили нижнюю часть спины по одному из национальных телеканалов США, они опозорились бы гораздо меньше, нежели теперь, когда на экраны всего мира бравым маршем вышли «Трансформеры» – самое яркое за последнее время свидетельство окончательной деградации Голливуда в пользу тех, кто не наигрался в период изрядно подзатянувшегося детства в машинки, солдатики и прочие младенческие кошки-мышки с действительностью. Впрочем, за…
http://www.transformersonline.ru/
Много вопросов правда остаётся, так что думаю стоит ждать продолжения.
мне 27 лет и я девочка, но я писаю кипятком!!!!!!!!!!
не подумайте воообщем всякую чухню - просто тока счас с фильма - зал хлопал!!!!и я впервые - тоже)))
Плюсы: ну во-первых юмор, которым сопровождается почти весь фильм. К этому не придерешься - в некоторых моментах зал дружно апплодировал. Все эти сцены когда главный герой с телкой той знакомился, когда он футболистов базаром уделал, когда он в доме у родителей искал эти очки, этот хакер жирный нигер и его бабуля (чем-то напомнило кстати сцену из Крепкого орешка-4), все эти реплики остроумные - вот это все на пять с плюсом. То есть с художественной точки зрения фильм безусловно удался, даже человек не знакомый с трансформерами фильм оценит. В общем сплошной позитив. Ну плюс экшен да спецэффекты конечно (хотя под конец фильма действительно все напоминало месиво - иногда было не понять, кто кого мочит). Ну и атмосфера эта - когда показывали пустыню эту, было в этом что-то родное, забытое из детства. Кстати, в фильме присутствует очень умная философия, просто мало кто ее заметил :)
А вот минус все же в том, что недостаточно прорисованы характеры самих Трансформеров. Если Автоботы еще более-менее раскрыты (хотя внятно показаны разве что Оптимус Прайм да Шершень (Bumb-Bee)) , то Десептиконы вообще получились какими-то безликими. Совершенно не раскрыты характеры Скандалиста и Мегатрона (в мультсериале они были показаны с иронией и юмором, Скандалист все время пытался захватить у Мегатрона власть, все-время метко ст...лся над ним, они постоянно друг друга ст...ли - где все это в фильме? Вместо этого они просто тупо все крушат ) да и сама прорисовка Десептиконов удручила. Если Автоботы узнаваемы, то от Мегатрона вообще осталось только имя. Нет я понимаю, что фильм не должен полностью повторять сюжет мультсериала, что это немного альтернативная вселенная, но зачем из Десептиконов делать тупых дебильных монстров, когда как в мультах они были человечнее, и у каждого был свой характер?
Но несмотря на это кино понравилось
Я к тому что нескучно было смотреть. Для меня все фильмы делятся на два вида - когда интересно и когда хочется покинуть зал. Вот та часть что про людей по-моему удалась
Цитата (eremeev, 06/07/2007 - 18:39:56):эээээ... родное в пустыне?
для кого?
Я имел ввиду, что в старом добром G1 база Автоботов находилась где-то в пустыне. Поэтому само изображение в фильме Автоботов на фоне пустыни вызвало легкую ностальгию
Цитата (ForGroin, 06/07/2007 - 21:10:11):А музыка в фильме действительно хорошая
Одна из тем в фильме чем-то напоминает основную тему Терминатора со слегка измененной мелодией (причем не только мелодия напоминает, но и аранжировка..и даже вступление ✊ )
А вот в старом мультсериале G1 действительно было много хороших тем. Щас бы с удовольствием послушал, но скачать неоткуда (на фанатских сайтах можно найти только Стартинги да Эндинги, а вот самой музыки звучавшей в G1 нет нигде)
Никого не слушайте, обязательно смотрите на большом экране!
Ждем пришествия Телепузиков в 3D. Или Покемонов-Терминаторов. ✊
ПС Приколы в фильме все в кассу!
Меган Фокс, Шайа ЛаБаф, Джош Дюамель, Джон Туртурро… и ведь это не полный список действующих лиц. Правда завораживает, когда видишь такие фамилии в списке одного фильма?
Когда-то давно, никому не известная компания по производству фигурок выпустила на прилавки магазинов игрушки в виде трансформеров. Механизированные роботы с планеты Кибертон, появившиеся когда-то в комиксах и мультфильмах добрались до своих пластмассовых версий. Детские радости и фанатское «спасибо» завалили президентскую ложу после первого финансового отчёта. В 2007 году, времени, когда блокбастеры выходили на новый уровень, а технологии становились совершенными, Майкл Бэй, патриотическое лицо всея Америки, представил миру своё новое творение, ставшее за последующие десять лет настоящим хитом, как в лучшем понятии этого слова, так и худшем представлении всей франшизы в целом.
Сегодня, в 2017 году, когда каждая вторая крупная и что более важно, богатая компания через раз выпускает фильмы на подобии «Эпохи Истребления» (в качестве спецэффектов, не более) совсем не хочется удивляться. Стало быть, а чему здесь удивляться? У компаний есть ресурсы на проекты подобно этим. Они не боятся тратить большие деньги, заранее понимая, что тематика популярна по сей день и ажиотаж, накалённый вокруг неё, позволит окупить бюджет в несколько раз. Десять лет назад, во времена, когда Майкл Бэй ещё не был известен под кодовым именем «Бог спецэффектов», проект, именовавшийся «Трансформеры» казался весьма потенциальным для мирового кино. Как жаль, что сейчас «Трансформеров» на больших экранах хочет видеть малое количество людей.
«Наш мир, их война» гласит слоган фильма. Согласно клише, есть две стороны — добрые и плохие роботы. Каждая из них хочет своего: Добрые — мира, а плохие — постоянных войн и насилия. У обеих сторон существует источник жизни, от которого зависит не только их собственная жизнь, но и жизнь всей планеты в целом. И опять же, каждая из сторон хочет заполучить источник себе. Одна — для стабилизации ситуации, а вторая — подчинения каждого, кто будет противиться их идеологии. Обычная, детская история, которая даёт понять о себе каждому ребенку, в чём, собственно суть. Неплохой сценарий добавляется отличными спецэффектами, которые не режут глаза. За ними приятно наблюдать, особенно когда происходит момент трансформации роботов. Майкл Бэй не поскупился, удачно вложив деньги в эффекты трансформации. Каждый из роботов имеет свою модель перехода из транспорта в свой изначальный вид. Выглядит замечательно, учитывая, что роботов в фильме не раз-два и обчелся. Увлекательные экшн-сцены добавляют остроты, особенно когда на первый план выходят всё те же полюбившиеся нам роботы. За их противостоянием интересно наблюдать хотя бы потому, что на заднем плане играет приятная на слух композиция группы «Linkin Park».
Сэм Уитвикки — типичный подросток со своими проблемами и заботами. Как и каждый парень его возраста, Сэм хочет себе автомобиль. Вещь, благодаря которой девочки падают на шею, а самооценка возвышается до небес. Встретив автоботов, а также вступив во взрослую жизнь, Сэм начинает понимать каково это — принимать серьезные решения, от которых зависит чья-нибудь жизнь. Нестандартные ситуации в жизни, показанные в картине, меняют Сэма в лучшую сторону. Появившись в начале фильма в роли замкнутого мальчика, ближе к концу Сэм превращается в мужественного парня. Шайа Лабаф, чьей судьбе совершенно не хочется порадоваться, входя в проект, был на пике своей карьеры. Отлично вжившись в роль старшеклассника, Шайа показал уверенную игру. Редкие моменты, когда ЛаБаф переигрывает, перекрывают удачные, где Шайа пытается комически разгрузить напряжённые моменты.
Джон Туртурро — маэстро секретной разведки сияет в оригинальном фильме. Сеймур Симмонс потрясающе отыгрывает в каждом своём эпизоде. Появляясь на пафосе в середине фильма, Сеймур, как и Сэм, эволюционирует в характерном плане. Завышенное эго исчезает, когда миру начинает угрожать реальная опасность. Брутальность, серьёзность и издёвки в сторону остальных героев — то, что украшает агента Сеймура. Джон Туртурро, в отличие от ЛаБафа, не переигрывает. Каждая его сцена — это наслаждение актёрских способностей Туртурро. Джон не даёт заскучать зрителю, когда на экран выходит его персона — и это по-настоящему круто!
Вердикт. Несмотря на все свои положительные стороны, оригинал не показывает достойного кино постоянно. Слабый юмор, основанный на интимных отношениях между парнем и девушкой, не выглядит слишком-то и смешным. Минус ко всему — автоботов, как собственно и десептиконов, в фильме показано малое количество. Однако даже в этой ситуации, сценарная работа не смогла расписать каждого из них хотя-бы помаленьку.
Так, выходит ты мой опекун?
Приятного просмотра!
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