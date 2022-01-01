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Зак Уорд
Зак Уорд
Zack Ward
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Зак Уорд
Zack Ward
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Дата рождения
31 августа 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Зак Уорд
Родился 31 августа 1970 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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Фильмография Зак Уорд
Выжить в игре
боевик, триллер
2021, США
4.0
Дом моих кошмаров
ужасы
2017, США
5.0
Проклятие спящей красавицы
фэнтези, триллер, детектив
2016, США
4.0
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