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Фильмография
Любовь Зайцева
Lyubov Zaytseva
Киноафиша
Персоны
Любовь Зайцева
Любовь Зайцева
Lyubov Zaytseva
Дата рождения
16 мая 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Ярославская область, СССР
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.2
Мелодия для двоих
(2024)
7.5
Будьте счастливы
(2024)
6.9
Инспектор Гаврилов
(2024)
Фильмография Любовь Зайцева
Любовь и чашка чая
мелодрама, драма
2026, Россия
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8.2
Мелодия для двоих
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Арина
мелодрама, мини-сериал
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7.5
Будьте счастливы
драма, комедия, мини-сериал
2024, Россия
6.9
Инспектор Гаврилов
комедия, криминал
2024, Россия
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Сквозь розовые очки
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Комитет спасения
мелодрама
2023, Россия
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драма, военный
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