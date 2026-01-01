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Фильмография
Мэдлин Поттер
Madeleine Potter
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Мэдлин Поттер
Мэдлин Поттер
Madeleine Potter
Дата рождения
1 сентября 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Мэдлин Поттер
Родилась 1 сентября 1958 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
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Популярные фильмы
8.1
Большая игра
(2003)
7.5
Гудини
(2014)
6.2
Золотая чаша
(2000)
Фильмография Мэдлин Поттер
7.5
Гудини
драма, мини-сериал
2014, США
5.8
Белая графиня
The White Countess
мелодрама
2005, Великобритания / США / Германия / Китай
8.1
Большая игра
драма, мини-сериал
2003, Великобритания
6.2
Золотая чаша
The Golden Bowl
драма, мелодрама
2000, США / Франция / Великобритания
6.2
Бостонцы
The Bostonians
драма, мелодрама
1984, Великобритания / США
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