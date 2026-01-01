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Мэдлин Поттер
Мэдлин Поттер Madeleine Potter
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Мэдлин Поттер

Madeleine Potter

Дата рождения
1 сентября 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Мэдлин Поттер

Родилась 1 сентября 1958 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.

Популярные фильмы

Большая игра 8.1
Большая игра (2003)
Гудини 7.5
Гудини (2014)
Золотая чаша 6.2
Золотая чаша (2000)

Фильмография Мэдлин Поттер

Гудини 7.5
Гудини
драма, мини-сериал 2014, США
Белая графиня 5.8
Белая графиня The White Countess
мелодрама 2005, Великобритания / США / Германия / Китай
Большая игра 8.1
Большая игра
драма, мини-сериал 2003, Великобритания
Золотая чаша 6.2
Золотая чаша The Golden Bowl
драма, мелодрама 2000, США / Франция / Великобритания
Бостонцы 6.2
Бостонцы The Bostonians
драма, мелодрама 1984, Великобритания / США
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