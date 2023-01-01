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Белая графиня
Киноафиша Фильмы Белая графиня Белая графиня, 2005: актеры и роли
The White Countess Белая графиня 2005 / Великобритания / США / Германия / Китай
5.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Белая графиня, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Айвори James Ivory
В ролях
Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Наташа Ричардсон Наташа Ричардсон Natasha Richardson Ванесса Редгрейв Ванесса Редгрейв Vanessa Redgrave Мадлен Поттер Madeleine Potter Хироюки Санада Хироюки Санада Hiroyuki Sanada Джон Вуд Джон Вуд John Wood Мадлен Дэйли Аллен Корданер Луойонг Ванг Линн Редгрейв Lynn Redgrave
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