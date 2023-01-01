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Белая графиня
Белая графиня, 2005: актеры и роли
The White Countess
Белая графиня
2005 / Великобритания / США / Германия / Китай
5.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Белая графиня, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Айвори
James Ivory
В ролях
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Наташа Ричардсон
Natasha Richardson
Ванесса Редгрейв
Vanessa Redgrave
Мадлен Поттер
Madeleine Potter
Хироюки Санада
Hiroyuki Sanada
Джон Вуд
John Wood
Мадлен Дэйли
Аллен Корданер
Луойонг Ванг
Линн Редгрейв
Lynn Redgrave
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