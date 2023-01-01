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The Europeans

Европейцы, 1979

1979 / Великобритания
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
...Осенью 1850 года на пороге респектабельного дома в Бостоне появляются неожиданные гости - Феликс и Евгения - племянники главы семьи, родившиеся и выросшие в Европе...
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1979
Режиссер
Джеймс Айвори
В ролях
Ли Ремик
Ли Ремик
Робин Эллис
Уэсли Эдди
Тим Чоут
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Европейцы 1 постер
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