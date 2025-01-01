Включите днём, а потом очнётесь с открытым от удивления ртом ночью: 3 свежих турецких сериала, сюжеты которых вам будут сниться

Фанаты в слезах: почему Netflix закрыл «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером после второго сезона

Боже, что «озеро в лесу» у Борисова на голове?! Юра появился на съемках фильма «Искусственный» (фото)

Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой

Поменяйте ему памперс, или он за себя не отвечает: Франклин Ричардс в MCU так силен, что может убить и оживить Галактуса — и не только

Призрак, палец, глобус, злость: сможете узнать песни из фильмов СССР по набору эмодзи? (тест)

Для «Голодных игр» нашли новую Китнисс Эвердин — правда, это не то, о чем вы наверняка подумали

Писал Sci-Fi и метил в президенты: в СССР был свой Шварценеггер, но снимался он вовсе не в боевиках (а сам Арни его обожал)

«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах

«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна