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Консервы
Киноафиша Фильмы Консервы Отзывы о фильме «Консервы»
Консервы 2006 / Россия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Отзывы о фильме «Консервы»

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wind 2 апреля 2015, 12:51
первое название фильма было "побег со свиньёй"

консервы всётаки лучше
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kllfgk 2 апреля 2015, 12:51
Очень-чень прикольный фильм! Советую всем посмотреть!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mn 2 апреля 2015, 12:51
наркоманы с фиолетовыми глазами поедающие сыроежки. отлично.

больше нет слов. то что это все оказалось сном в итоге еще хоть как-то может оправдать беспорядочный сюжет и полную муть в середине фильма.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sara 2 апреля 2015, 12:51
Бред...особенно в конце когда оказалось, что всё сон✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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