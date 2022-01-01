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Любомирас Лауцявичюс
Любомирас Лауцявичюс
Liubomiras Laucevicius
О персоне
Фильмография
Любомирас Лауцявичюс
Liubomiras Laucevicius
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Дата рождения
15 июня 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Вильнюс, СССР (Литва)
Рост
175 см
Биография Любомираса Лауцявичюса
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Фильмография Любомираса Лауцявичюса
Муж моей вдовы
комедия
2009, Россия / Украина / Литва
6.0
Лес богов
драма, военный
2005, Великобритания / Литва
7.0
Хранитель времени
приключения, фэнтези
2004, США
4.0
Волчья кровь
боевик
1995, Россия
6.0
Сталинград
драма, военный, исторический
1989, СССР / США / Чехословакия / ГДР
6.0
Мать
драма, исторический
1989, СССР / Италия
6.0
Чужая белая и рябой
1986, СССР
7.0
Иди и смотри
военный, драма
1985, СССР
8.0
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