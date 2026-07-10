«Ленком Марка Захарова»: как советская молодежь создавала легендарный театр

Эта сцена пережила смену эпох, воспитала несколько поколений артистов и зрителей. Рассказываем, как из молодежной труппы Ленком превратился в один из главных театров страны, как на него повлиял режиссер Марк Захаров и куда театр стремится сегодня.

Кажется, чтобы создать что-то большое и значимое, нужно это что-то искренне любить и гореть идеей. Рождение «Ленкома» - одна из таких историй. В 2027 ему исполняется 100 лет. Есть сцены гораздо, гораздо старше, но за свой, в прямом смысле, век этот театр многое пережил - от смены политических режимов, до ухода великих артистов - и сумел сохранить свой особенный шарм.

Пока многие академические площадки преданно сохраняли театральные каноны, «Ленком» находился в движении. Его режиссеры смело соединяли глубокую философию и колкую сатиру, психологический театр и парадную зрелищность. Здесь всегда уважали классику, но давали место эксперименту. Подобная свобода редко встречалась на советской сцене, а позднее стала одной из главных причин популярности «Ленкома» уже в новом времени. Сегодня это один из главных театров России: за его премьерами следят и на него равняются, за билетами выстраивается очередь и в труппу стремятся попасть выпускники всех вузов страны.

Рассказываем о том, как театр, рожденный из идеи творческой советской молодежи, стал столь значимым; какую роль в его судьбе сыграл Марк Захаров; куда стремится «Ленком» сегодня.

Как появился театр «Ленком»

Осенью 1927 юные и активные участники столичного любительского театра основали ТРАМ. В этой простой и понятной аббревиатуре - Театр рабочей молодежи - были вшиты главные смыслы времени. Молодежь в молодом государстве стремилась создать свой новый мир. Труппа состояла из неопытных артистов и была для многих чем-то вроде кружка по интересам. Однако большинство участников не просто интересовались, а горели идеей. Сцена для них была не местом развлечения, а пространством, где они могли показать образ и жизнь идеального гражданина - как пример для зрителя.

Над своим первым спектаклем молодежный коллектив работал почти год. В конце ноября 1928 артистам временно предоставили здание на Спартаковской улице, где когда-то находился кинотеатр имени Баумана. Свой постоянный дом на Малой Дмитровке ТРАМ получит только через несколько лет.

Актеры нередко сами участвовали в написании пьес, мастерили декорации и шили костюмы, превращая театр в творческую лабораторию. Этот подход, по воспоминаниям первых артистов, позволил коллективу стать сплоченным и обрести необычный - коллективный - характер. Спектакли рассказывали о людях, которых считали примером идеального советского человека: рабочих, студентах, комсомольцах. Первый коллектив театра был особенным еще и потому, что каждый артист был реальным прототипом героев их постановок. Утром члены труппы работали на предприятиях, а по вечерам - играли в спектаклях. Однако с расширением афиши стало понятно, что совмещать несколько профессий и не терять в качестве исполнения задач, невозможно. Артистам пришлось выбирать и многие предпочли заводам театр.

Интересно, что в течение года (с 1930 по 1931) за выбор драматического материала в театре отвечал Михаил Булгаков и даже поставил в театре пьесу Федора Кнорре «Тревога».

Изначально у театра не было своего здания. Да и публика довольно холодно принимала первые непрофессиональные работы. Положение театра изменилось в 1932, когда за создание постановок взялись легенды эпохи. Стать профессионалами актерами молодому коллективу помогали гении времени: легенды МХАТа Николай Баталов, Николай Горчаков и другие обучали тонкостям игры, Исаак Дунаевский отвечал за музыку, Ирина Мейерхольд (дочь великого режиссера-новатора учила биомеханике, а танцевальные номера ставила Наталия Глан. В тот же период коллективу досталось здание на Малой Дмитровке. Его построили еще в начале XX века как Купеческий клуб - место для проведения балов, концертов и общественных мероприятий. После революции назначение здания неоднократно менялось, пока оно не стало постоянным домом театральной труппы.

В 1937 власть новой страны решила взяться за театры. Часть сцены закрыли, артисты кочевали по другим театрам и объединялись в новые коллективы. Вот и ТРАМ слился с труппой театра-студиеи Симонова. Возглавил новый коллектив Иван Берсенев, который сильно повлиял на репертуар и качество постановок. В течение всех 1930-х театр превращался из молодежной студии в профессиональную труппу. Ряды артистов пополняли выпускники профильных вузов, появлялись режиссеры, стремившиеся вывести театр за рамки агитационного искусства. В 1938 коллективу присвоили профессиональный статус и новое имя - «Московский театр имени Ленинского комсомола». Зрители быстро сократили название до емкого «Ленком». В 1990 это краткое имя стало официальным.

Эпоха Марка Захарова: режиссер, который переизобрел «Ленком»

В период Великой Отечественной театр продолжал работать, выступал перед бойцами, создавал спектакли, поддерживающие дух народа в тяжелые годы. После Победы начался новый этап развития. Советская театральная школа стремительно росла, и «Ленком» превращался в одну из самых заметных сцен столицы.

В разные годы в его стенах творили многие выдающиеся режиссеры. К началу 70-х театр уже пользовался уважением профессионального сообщества, обладал сильной труппой и интересной историей. Однако театр долго не мог нащупать той художественной формулы, которая сделала бы его непохожим на другие. Переломным моментом стал приход в коллектив режиссера, который сумел полностью изменить не только репертуар, но и представление о том, каким должен быть современный русский театр. Этим человеком был Марк Захаров, имя которого стало частью «Ленкома».

Захаров стал худруком «Ленкома» в 1973. Он пришел не просто обновить репертуар - ему хотелось создавать постановки, где интеллектуальная глубина сочеталась бы с яркой зрелищностью, где артисты проживали бы каждую сцену, а зрители были бы готовы к диалогу на сложные философские темы. Это было не просто и смело. Советский театр все еще оставался во многом территорией строгих правил. Режиссеры старались искать новые формы, но далеко не всегда могли их реализовать. Захаров же постепенно и медленно стал расширять границы дозволенного. Он не отказывался от психологического театра, но наполнял его музыкой, пластикой, метафорами. От зрителя это требовало большего внимания, погружения и готовности разгадывать тайные смыслы. После постановок Захарова прежний театр многим уже был не интересен. Перестраиваться пришлось всем.

Сам режиссер неоднократно говорил, что театр не должен давать готовые ответы. Его задача - задавать вопросы, удивлять и оставлять человека наедине с собственными мыслями. Эти идеи постепенно стали художественным кодом «Ленкома». Одной из главных заслуг Захарова критик называли то, что он сумел разрушить противопоставление классики и современности и нового времени. В его постановках произведения русских и зарубежных авторов актуализировались и начинали говорить со сцены на актуальные темы и современным языком. При этом Захаров никогда не превращал форму в самоцель. Какими бы необычными ни были сценические решения, в центре его спектаклей всегда оставался человек - со своими слабостями, надеждами, внутренними противоречиями и стремлением сохранить достоинство даже в самых сложных обстоятельствах. Марк Захаров стоял у истоков того искусства, что сегодня мы зовем драматическим театром. Музыка перестала быть лишь сопровождением действия и превратилась в полноценного участника спектакля. Свет создавал настроение и менял эмоциональное восприятие происходящего. Декорации нередко существовали как сложная метафора, а не буквальное изображение мира.

В 1980-е годы «Ленком» переживал период, который сегодня называют золотым веком. На спектакли записывались за несколько месяцев, старались достать билеты по знакомству, обменивали их на дефицитные товары, а счастливчики потом еще долго пересказывали увиденное тем, кому попасть в зал так и не удалось. Театр становился частью повседневной жизни города. Новые постановки обсуждали в университетах, научных институтах, редакциях газет, на заводах и кухнях обычных квартир. Параллельно росло и международное признание - «Ленком» активно гастролировал. Зарубежный зритель отмечал необычное сочетание русской психологической школы, яркой образности и почти кинематографической динамики. Для многих иностранных зрителей именно постановки Захарова стали одним из первых знакомств с современным российским театром. Захаров выстроил художественную систему, где каждая новая работа становилась продолжением общего разговора со зрителем. Благодаря этому «Ленком» превратился не просто в успешную театральную площадку, а в культурное явление, влияние которого ощущается и сегодня.

Легендарные спектакли «Ленкома»

Есть спектакли, которые являются частью Золотого фонда - постановки на которые равняются, куда ходят годами и не по одному разу. Их цитируют и сравнивают с ними то, что появляется после. Они становятся незримой планкой, до которой нужно дотянуться. В истории «Ленкома» таких немало. Дело во взгляде Марка Захарова на создание постановок. Он никогда не стремился поставить пьесу только потому, что она с успехом шла в других театрах. Он скрупулезно отбирал материал, брал только то, с чем ему хотелось работать и старался сделать каждую историю самостоятельным высказыванием. Спектакли «Ленкома» становились ожившими литературными произведениями.

Одной из первых громких побед Марка Захарова стал спектакль «Тиль» (1974) по пьесе Григория Горина. История средневекового народного героя неожиданно превратилась в разговор о свободе личности, праве человека смеяться над властью и сохранять достоинство даже тогда, когда обстоятельства складываются против него. Постановка отличалась необычайной динамикой, яркой пластикой и музыкальностью. Для советского зрителя середины 70-х годов такой театр выглядел необычным и даже дерзким.

Одной из самых легендарных работ театра стала рок-опера «Юнона и Авось» (1981). В основу легла поэма Андрея Вознесенского, посвященная истории русского путешественника Николая Резанова и юной Кончиты Аргуэльо. Однако Захаров сознательно ушел от жанра исторической реконструкции. Его интересовала не столько достоверность событий, сколько вечные темы - сила любви, важность долга, выбора и цена человеческой мечты. Музыка Алексея Рыбникова оказалась не менее важной частью спектакля, чем режиссура или актерская игра. Она соединила элементы академической музыки, рока, духовных песнопений и романса, создав совершенно новое для советского театра звучание. Особую роль в успехе постановки сыграл дуэт Николая Караченцова (Резанов) и Елены Шаниной (Кончиты). За десятилетия спектакль посмотрели миллионы зрителей. Он неоднократно гастролировал за рубежом, стал визитной карточкой театра и до сих пор остается одной из самых известных российских театральных постановок.

Если «Юнона и Авось» стала гимном любви, то «Поминальную молитву» (1989) многие называют гимном человеческому достоинству. Эта работа рассказывала историю молочника Тевье и его семьи. Но за бытовыми сценами постепенно раскрывались вечные темы: отношение родителей и детей, разрушение привычного мира, вера, память и способность сохранять человечность в сложные времена. Центральной фигурой спектакля стал Евгений Леонов. Его герой был одновременно смешным и трагическим, мудрым и растерянным, сильным и удивительно беззащитным. После смерти артиста многие зрители признавались, что вместе с ним ушла целая эпоха «Ленкома».

Еще одним ярким спектаклем Захарова стал «Фигаро» по знаменитой комедии Бомарше. Здесь режиссер отказался от привычного академизма. Спектакль строился на бешеном ритме, тонком юморе и ансамблевой игре актеров. В нем не было ощущения исторической дистанции, интриги и человеческие слабости казались удивительно узнаваемыми.

Именно такие постановки окончательно закрепили за «Ленкомом» репутацию театра, который умеет переосмысливать классику, не разрушая ее смыслов. Объяснить феномен «Ленкома» исключительно талантом режиссера или блестящей актерской игрой было бы слишком просто. Главная особенность этих спектаклей заключалась в другом. Каждая постановка становилась поводом для серьезного разговора со зрителем. О любви, свободе, власти, памяти, времени, человеческой ответственности - о вещах, которые не теряют актуальности независимо от эпохи.

Выдающиеся актеры «Ленкома»

На протяжении десятилетий зрители приходили сюда не только ради конкретного спектакля или режиссерской премьеры. Они шли на встречу со своими кумирами, с теми, кто создавал особую атмосферу сцены - актерами, способными вызвать смех одним лишь жестом, а через минуту заставить зал замереть в абсолютной тишине. Каждый артист труппы был самостоятельной величиной, а вместе они создавали уникальный тандем, благодаря которому театр приобрел собственный художественный почерк. Для ленкомовской школы характерен особый способ существования на сцене - эмоционально открытый, интеллектуальный и невероятно свободный.

Одним из самых ярких представителей золотой эпохи «Ленкома» был Николай Караченцов. Он пришел в труппу в конце 60-х, еще до Марка Захарова. Их тандем определил дальнейшую судьбу театра и их творческий путь. Герои Караченцова были темпераментными, стремительными, порой дерзкими, но при этом искренними. Он одинаково убедительно существовал в драме, трагедии, комедии и музыкальном спектакле. Роль графа Резанова в «Юноне и Авось» стала одной из главных в истории российского театра. Для миллионов зрителей именно этот образ превратился в символ романтического героя конца XX века.

Еще одна звезда - Инна Чурикова. Она поражала зрителей невероятной глубиной актерского существования. На сцене она умела быть одновременно величественной и беззащитной, ироничной и сильной. Даже второстепенные героини персонаж в исполнении Чуриковой притягивали взгляды. Она не играла характеры - она жила отдельную жизнь от поднятия до опускания занавеса.

Александр Абдулов - кумир миллионов женщин и пример для тысяч мужчин. Он принадлежал к числу тех актеров, чье появление на сцене мгновенно меняло энергетику спектакля. Харизма, чувство юмора, пластичность и обаяние сделали его одним из самых любимых артистов нескольких поколений зрителей. За годы службы в театре он сыграл множество ролей, каждая из которых по-своему раскрывала его талант. И даже после ухода артиста его имя продолжает оставаться частью легенды «Ленкома».

Когда на сцену выходил Евгений Леонов, зал часто не сдерживался и запускал волну оваций. Удивительная естественность и органичность сделала Леонова одним из самых любимых артистов театра у самых разных зрителей. За его внешней мягкостью всегда скрывалась огромная внутренняя сила. Его герои могли ошибаться, сомневаться, попадать в нелепые ситуации, но никогда не переставали быть людьми. Его образ Тевье-молочника в постановке «Поминальная молитва» стал одним из эталонных в истории российского театра.

Появление Олега Янковского в составе труппы «Ленкома» стало важной страницей истории театра. Он принес на сцену особую манеру - сдержанную, интеллигентную, почти аристократическую. Янковский никогда не стремился к внешней эффектности. Напротив, его сила заключалась в полутонах, паузах и взглядах. Он и «Ленком» - где всегда ценили глубину актерской игры - идеально подходили друг другу.

Сегодня в труппе «Ленкома» работают артисты разных поколений. На сцену по-прежнему выходят признанные мастера, рядом с которыми постепенно заявляют о себе молодые исполнители. Для театра это принципиально важно: здесь никогда не стремились противопоставлять опыт и молодость. Напротив, преемственность считается одной из главных ценностей коллектива.

Режиссеры, определившие лицо театра

Имя создателя первого спектакля в истории ТРАМа было утеряно. Возможно, дело в том, что в те годы все было коллективным, а ставить себя выше других и выделяться - считалось моветоном. Первые пять лет театром руководил не один худрук, а целый совет. В его главе стоял Федор Кнорре (тот самый, чью пьесу ставил Булгаков).

Первым единоличным и официальным руководителем труппы был Илья Судаков. Его называли лучшим учеником Станиславского и автором любимого спектакля Иосифа Сталина «Дни Турбиных». Именно Судаков привел в театр именитых мхатовцев, чтобы обучать молодых артистов. После слияния с другой труппой - в 1937 - над спектаклями работали Симонов и Лобанов. Их коллективное творчество имело большой успех. После них у руля уже «Ленкома» встал Иван Берсенев, продолживший традицию приглашать к работе талантливых артистов и авторов.

Менялись эпохи, ориентиры и общественные запросы, менялся и репертуар. Однако вплоть до начала 70-х театр продолжал искать собственный язык. Эти поиски завершились с приходом Марка Захарова - он объединил опыт с новым взглядом на театральное искусство. Захаров был не просто руководителем, но автором новой сценической формы. Смерть Марка Захарова в 2019 году стала одним из самых тяжелых испытаний в истории театра. Почти полвека «Ленком» жил и развивался по его правилам.

Сегодня театр продолжает развиваться, сочетая легендарные постановки с новыми работами. Руководство и творческий коллектив стремятся бережно относиться к традициям, одновременно открывая пространство для современных режиссерских решений, новых актерских имен и актуальной драматургии. Подобный баланс оказывается особенно важным для театра с такой богатой историей. Любое обновление неизбежно сравнивают с эпохой Захарова, однако именно способность меняться всегда была одной из отличительных черт самого «Ленкома».

В чем уникальность «Ленкома»

В Москве было, есть и будет немало талантливых коллективов, однако «Ленкому» удалось сформировать собственный художественный язык, за который его любят постоянные зрители. Его важная особенность в том, что это театр эмоциональной свободы. Здесь не боятся соединять несовместимые жанры. Благодаря этому спектакли воспринимаются не как иллюстрации литературных произведений, а как живые и современные произведения искусства.

Еще одна его яркая отличительная черта - отношение к актерскому ансамблю. Во многие столичные театры зрители идут, чтобы увидеть на сцене одну конкретную звезду. Режиссеры часто идут на поводу у этой тенденции и делают этого артиста центром истории. В «Ленкоме» все устроено иначе - какими бы известным ни был исполнители, главным героем остается сам спектакль. Каждый артист - часть общего.

«Ленком» остается редким примером сцены, где традиция не противоречит современности, но становится ее фундаментом. Это одна из причин популярности у молодых поколений зрителей. Тех, кто не застал, так называемый, “золотой век” театра, но готовых следить за его платиновой эпохой.

«Ленком» сегодня: театр, который продолжает писать собственную историю

После завершения эпохи Марка Захарова многие пророчили угасание софитов над сценой «Ленкома». Казалось, что театр, как это не редко бывало, окажется в тени собственного яркого прошлого. Однако время показало обратное. Сегодня «Ленком» продолжает жить насыщенной творческой жизнью и хранит в названии имя своего великого режиссера и реформатора. На сцене театра соседствуют спектакли, ставшие частью его столетней истории («Юнона и Авось»), и новые - часто, экспериментальные - постановки XXI века. Одной из ярких премьер последних лет стала рэп-опера «Маяковский», созданная к 130-летию поэта. Эту постановку создал Алексей Франдетти, который на тот момент был художественным руководителем театра. В 2024 году он ушел с этой должности. Сегодня художественной частью театра заведует Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Панков. Такой репертуарный принцип позволяет театру одновременно сохранять связь с собственной традицией и оставаться открытым для современного зрителя.

Особое внимание здесь по-прежнему уделяют актерской школе. Молодые исполнители работают рядом с признанными мастерами. Сегодняшние звезды «Ленкома» - Максим Аверин, Александра Захарова, Александр Збруев, Андрей Леонов, Дмитрий Певцов, Анна Большова, Алексей Маклаков, Антон Шагин - стараются сохранить традицию преемственности и с радостью делятся секретами мастерства с молодыми артистами.

Репертуар «Ленкома» остается разнообразным: в нем соседствуют философские притчи, исторические постановки, музыкальные спектакли, комедии и психологические драмы. Такой подход отражает главный принцип, сформировавшийся еще в эпоху Захарова, - не ограничивать театр рамками одного жанра или художественного направления.

В разные годы театр переживал периоды стремительного подъема, творческих поисков, болезненных утрат и неизбежных перемен. Но, пожалуй, именно способность меняться, сохраняя собственный характер, и стала его главным достижением. Здесь никогда не стремились повторять однажды найденную формулу успеха. Каждая эпоха ставила перед коллективом новые вопросы, и каждый раз театр искал на них собственные ответы.

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