Театр Сатирикон — от главного эстрадного театра до скандалов из-за денег

История театра Сатирикон имени Аркадия Райкина достаточно яркая и не похожая на своих коллег. Если многие коллективы существовали всю жизнь в одном городе или даже в одном здании, Сатирикон успел пожить и Москве, и в Петербурге, объездить весь соцлагерь и даже страны за его пределами. При нём открылся культурный центр и даже актёрский вуз. Спектакли Райкина в Сатириконе всегда вызывали интерес критики и публики. Однако сегодня он чаще попадает в заголовки в связи со скандалами. Рассказываем про историю создания театра Сатирикон.

Зарождение театра

Сатирикон имени Аркадия Райкина был основан в 1939 году в Ленинграде как Театр эстрады и миниатюр (далее для удобства мы будем называть его Сатирикон, хотя это имя он получит гораздо позже). В годы его создания страна переживала сложные времена, и культурная жизнь требовала лёгких, но вместе с тем не отупляющих форм искусства, которые бы балансировали на грани фарса и коммунистической идеологии. Первоначально театр функционировал как площадка для миниатюр, объединяющих эстрадные и цирковые элементы, что делало его постановки уникальными и понятными разным прослойкам общества. Основой репертуара были небольшие сатирические сцены и эстрадные номера. Аркадий Райкин не был его основателем. Однако он был одним из самых востребованных артистов, практически постоянным конферансье. Он был настолько популярен, что критики даже жаловались на то, что люди шли не в театр, а на Райкина. Но, разумеется, никто резать его репертуар не стал. Кстати, именно Райкин первым высказал идею объединить эстраду и цирковые номера с драматическими спектаклями.

Но до этого ещё было далеко — началась Великая отечественная война. Труппа Сатирикона вошла в состав фронтовых театрально-концертных бригад. Они выступали перед работниками тыла от Архангельска до Дальнего Востока. Так как руководитель театра не смог поехать с труппой, И.О. стал Аркадий Райкин. Всю войну его команда выступала по местам, где проходил тяжёлый труд, так они помогали людям легче переживать эти непростые времена.

После войны репертуар театра стал больше смещаться в остросоциальный жанр. Цирковые номера постепенно стали уходить из репертуара. Театр в таком стиле — остросоциальные монологи миниатюры с «эзоповым языком» — искусствоведы даже начали называть «театром Райкина». С таким репертуаром театр объездил все страны Варшавского договора, был даже в Великобритании.

Переезд театра в Москву состоялся в 1982 году. Ленинградское правительство начало более пристально смотреть за творчеством Сатирикона, оно стало слишком свободным. Так Аркадия Райкина даже перестали снимать на телевидении — он попал в негласный чёрный список. Поэтому труппа переехала в столицу. В июне 1987 года коллектив взял имя Сатирикон. А в декабре Аркадий Райкин скончался. Художественным руководителем театра Сатирикон стал Константин Райкин. И он решил сменить курс театра в сторону драматического жанра

Константин Райкин на праздновании 70-летия Школы-студии МХАТ, Москва, 11 ноября 2013г. Источник: Legion-Media.

Дальнейшая жизнь театра

В 90-х у театра «Сатирикон» появилась амбициозная мечта — создать центр, который объединил бы искусство, образование и отдых. В 1999 году эту идею начали обсуждать с властями Москвы и страны. План был грандиозный: построить рядом с театром огромный комплекс, где, кроме театральных сцен, будут торговый центр, рестораны, гостиница и даже школа для будущих актёров. Константин Райкин говорил, что это место станет новым центром духовной и культурной жизни столицы.

Строительство началось в 2002 году на государственные деньги. Но потом появились трудности: бюджетных средств стало не хватать, инвесторы менялись, а экономический кризис 2008 года ещё больше замедлил процесс. Всё это не раз ставило проект под угрозу. Однако в 2011 году на помощь пришла крупная компания Tashir Group, которая вложила в строительство $140 000 000. В 2013 году центр открылся, комплекс включал:

- ТРЦ «Райкин Плаза» с магазинами, кинотеатром, ресторанами и детским центром.

- Отдельное здание с театральным вузом Константина Райкина.

К слову о втором. Высшая школа сценических искусств готовит актёров, художников-постановщиков и театроведов и других специалистов. По итогу выпускники получают дипломы государственного образца.

Скандалы Сатирикона

В 2014 году началась реконструкция здания Сатирикона. В плане сделать больше зал для зрителей, обновить фасад и даже сделать подземную парковку для удобства гостей. Часть денег обещало государство, а часть должны были дать инвесторы. Театр пока должен был играть спектакли на сцене центра «Планета КВН». Но тут начались проблемы.

Во время реконструкции Константин Райкин заявил, что денег, которые выделило государство, не хватает, а спонсоры, которые раньше помогали, теперь не могут из-за финансового кризиса. Райкин переживал, что театр может закрыться. Он даже обвинил министра культуры Мединского в том, что тот специально усложняет жизнь театру. Хотя театр в 2017 году получил специальный грант от президента, реконструкция до сих пор не закончена. Сатирикон уже 10 лет не может вернуться в свой дом.

Режиссёры театра Сатирикон

В театре работали выдающиеся режиссёры. Роман Виктюк в 1988 году поставил здесь своих легендарных «Служанок». Валерий Фокин поставил «Превращение» с Райкиным в главной роли. Спектакль стал обладателем престижной премии «Хрустальная Турандот», а Константин Райкин получил за свою роль «Золотую маску». Юрий Бутусов ставил здесь «Чайку», «Отелло», «Короля Лира» и другие постановки. Владимир Машков на 85-летие Аркадия Райкина поставил «Трёхгрошёвую оперу» Брехта. Здесь ставили Пётр Фоменко, Евгений Марчелли и другие театральные деятели. С громкими именами у Сатирикона никогда не было проблем.

Звёзды труппы

На сцене театра выступают выдающиеся актёры. Среди них — Наталия Вдовина, Тимофей Трибунцев, Денис Суханов, Марьяна Спивак, Лика Нифонтова и сам Константин Райкин. Фото актёров театра Сатирикон вы можете увидеть на сайте театра.

Актуальный репертуар

Сегодня «Сатирикон» предлагает богатый выбор спектаклей:

«Р» — оригинальная интерпретация «Ревизора» Гоголя, полная сатирических аллюзий на современность.

«Плутни Скапена» — комедия Мольера с яркими костюмами и захватывающим действием.

«Дон Жуан» — драматическая история о любви, страсти и предательстве в современном прочтении.

«Человек из ресторана» — глубокая драма, раскрывающая судьбу простого человека в бурные времена перемен.

«Как Фауст ослеп» — современная интерпретация «Фауста» Гёте.

«Государь-стендап» — философский стендап по произведениям Макиавелли и Платона.

Итог

История театра Сатирикон имени Аркадия Райкина — яркий путь творчества, которое всегда попадало в зрителя. Однако сегодня он переживает сложные времена — уже 10 лет идёт ремонт его здания, который, как уже кажется, не закончится никогда. Но театралы и фанаты творчества Константина Райкина верят, что они смогут когда-нибудь зайти в то самое просторное здание Сатирикона с большим залом и подземной парковкой.

Читайте также: